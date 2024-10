Briggitte Bozzo confesó que les pidieron ya no hablar del ‘Cuarto Tierra’: “Que los protegiéramos”

La modelo venezolana compartió su experiencia sobre el 'Cuarto Tierra' Briggitte Bozzo. (ViX)

Desde que terminó La Casa de los Famosos México, los integrantes del ‘Cuarto Mar’ están disfrutando de la popularidad que cosecharon a lo largo de diez semanas, pues durante ese tiempo se convirtieron en las personalidades más queridas del reality show.

Pese a que Mario Bezares, mejor conocido como Mayito, se consolidó como el ganador absoluto de la segunda temporada, el resto de los famosos finalistas también lograron un rotundo éxito que se está viendo reflejado en la cantidad de proyectos que tiene en puerta.

Debido a que sus seguidores quieren conocer parte de su experiencia dentro de la casa, las autonombradas Chicas Super Ponedoras han realizado algunas transmisiones en redes sociales para sincerarse sobre lo que ellas vivieron por más de 70 días.

En días anteriores, Gala Montes y Karime Pindter usaron sus redes sociales para agradecer el apoyo del público, y en esta ocasión, fue el turno de Briggite Bozzo, quien fiel a su estilo soltó una fuerte confesión.

Briggitte Bozzo asegura que les pidieron no hablar del ‘Cuarto Tierra’

Durante una reciente transmisión en vivo, la modelo y actriz de origen venezolano confesó si aún tenía contacto con alguno de los participantes del ‘Team Tierra’, pues durante las últimas semanas dentro de la casa se mostró muy cercana a Ricardo Peralta, Sian Chiong y Agustín Fernández.

(Fotos: ViX)

“No, no le hablo a ninguno”, respondió al cuestionamiento de un internauta sobre si mantenía contacto con sus excompañeros del equipo rival.

Posteriormente, confesó la razón por la que han decidido ya no mencionarlos, pues aunque no lo dijo claramente, aseguró que no podían mencionarlos de manera negativa: “Pidieron que los protegiéramos y que ya no habláramos de ellos, pero la cagaron, ese no es mi problema”.

Finalmente, fijó su postura asegurando que sus excompañeros decidieron la manera en la que querían jugar, la cual no fue del agrado del público: “Ellos sacaron su casta como tenía que sacarla.”

Karime Pindter pide que no sean rudos con los integrantes del ‘Cuarto Tierra’

Además de las confesiones de la actriz de 23 años, en días anteriores Karime Pindter también declaró en una entrevista que no le guardaba rencor a Araceli Ordaz y Torpecillo por haberle negado su amistad dentro de la competencia, asimismo, pidió que el público no fuera mala onda con ellos.

“También espero que no los ataquen tan heavy, no está tan cool, sé que los han atacado muy, muy, muy cañón. La casa es como Las Vegas, lo que pasa en la casa se queda en la casa, y te llevas lo bueno. Mis amistades, mi corazón es mar,” aseguró.

A raíz de las declaraciones de ambas celebridades, los internautas han comenzado a asegurar que la producción de La Casa de los Famosos México quiere seguir protegiendo a los ‘tierrosos’, como les llaman en redes sociales, ahora que ya terminó el reality show.

(Fotos: ViX)