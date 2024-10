Gala Montes asegura que no ha firmado contrato de exclusividad con Televisa

La finalista del reality show confirmó que está en pláticas para futuros proyectos, pero aún no concreta nada. (Foto: Instagram/@galamontes)

Ahora que terminó la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, la actriz Gala Montes se está percatando de todo el éxito que cosechó a lo largo de su participación por diez semanas.

Pese a que en los últimos días se aseguró que varios de los finalistas del exitoso reality show ya firmaron importantes contratos con Televisa, la joven se sinceró sobre sus próximos proyectos en una reciente entrevista con Adela Micha.

Tanto Gala Montes como Karime Pindter, Briggitte Bozzo, Arath de la Torre y Mario Bezares se consolidaron como las personalidades más queridas de la competencia gracias a su naturalidad y espontaneidad, lo que hizo que tras su salida de la casa se les abrieran varias puertas.

(lacasafamososmx, Instagram)

Por lo que desde que comenzaron a tener un contacto con la realidad se dio a conocer la información de que Arath y Gala ya habían firmado un contrato de exclusividad con Televisa, la versión fue desmentida por la actriz de telenovelas, quien confesó que ya tiene algunas propuestas, pero nada se ha concretado hasta el momento.

Gala Montes habla de sus próximos proyectos en Televisa

Entre días buenos y malos dentro de la casa, la también cantante logró conectar con gran parte del público y convertirse en una de las mujeres más admiradas de la competencia, lo que la llevó a que algunos productores y marcas muestren interés por colaborar con ella ahora que concluyó su participación en el exitoso reality show.

“Quiero dedicarme un poco a mi música, creo que lo puedo hacer, tanto como en mi carrera vaya, yo seguirme produciendo como lo he hecho. Me encantaría hacer Hoy no me puede levantar, ese también es mi sueño. Hacer un proyecto musical, una serie, no sé, lo que sea. Hay propuestas bendito Dios,” confesó

Ante la duda de sus próximas apariciones en diversos melodramas, pues se había asegurado que ya tenía confirmados tres protagónicos, respondió: “En Televisa no, yo no he firmado nada. No, todavía no.”

La actriz asegura que no ha firmado contrato con Televisa Crédito: YouTube/ Me lo dijo Adela

Pese a que no es un hecho que muy pronto volverá a deleitar a sus seguidores con alguna actuación, confirmo que Rexona, marca que retiró el patrocinio de La Casa de los Famosos México a mitad de la competencia, ya se contactó con ella y espera se pueda concretar algo.

“Rexona me habló, sí me habló. No me abandonó. Esperemos que se cierre, la verdad eso me tiene súper emocionada.” Aunque desconoce si se convertirá en la imagen principal de la marca, dejó claro que la idea le agrada bastante: “Andamos viendo, justo andamos viendo ese asunto. A mí me encantaría.”

Por el momento, sus seguidores se mantienen a la espera de conocer el nombre de sus próximos proyectos, pues es muy pronto para saber cuándo regresará a la pantalla chica o a la música.