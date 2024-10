Este es el tatuaje con el que criminales muestran su lealtad a Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos

Algunos criminales muestran su lealtad a Iván Archivaldo con este tatuaje. (Anayeli Tapia/Infobae)

En el mundo del narcotráfico, un entorno en donde el peligro es constante, la lealtad muchas veces se mide con sangre y tinta. Dentro del Cártel de Sinaloa, específicamente entre Los Chapitos, facción dirigida por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, esto no es la excepción.

En medio de la guerra que Los Chapitos viven contra La Mayiza, hay diversos personajes que han tomado relevancia mediática, sobre todo si a pesar de ocupar cargos estratégicos aún se sabe poco de ellos.

Este es el caso de El Gavilán ― quien se presume es el nuevo jefe de seguridad de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, ello tras la huida de Jorge Humberto Figueroa Benítez, conocido como ‘La Perris’ o ‘El 27′, quien recientemente estuvo a punto de ser capturado por las autoridades―, así como de su mano derecha, Luis Alfonso López Jiménez “El Toner”.

El Gavilán sería el hombre en la imagen de una coleta. (X/HEARST_BB)

De acuerdo con información revelada por @HEAST_BB, una cuenta que se encarga de desmenuzar el quién es quién de los cárteles mexicanos, El Gavilán es un subordinado que tiene ya una larga historia con Los Chapitos.

Según informa, este personaje de quien se desconoce su nombre real pasó muchos años reportándole a Kevin Alonso Gil Acosta, alias “El 200″, y su hermano Karim Elias Gil Acosta, alias “El 300″.

A su vez El Toner, quien también es conocido por otros nombres como Jesús Antonio Félix Castro y Luis Alfonso López, es el jefe de seguridad de El Gavilán.

El Toner escapó del penal de Aguaruto en 2019. (@HEARST_BB/captura de pantalla)

Nacido en 1988, es conocido por su papel en las operaciones del cártel de los Guzmán. Se tiene conocimiento de que escapó de la prisión de Aguaruto en 2019 junto con otros miembros del cártel durante el llamado Culiacanazo, cuando se detuvo y liberó al menor de Los Chapitos, Ovidio Guzmán.

Aunque se desconocen más detalles de la identidad de estos dos personajes, su presencia no ha pasado desapercibida, sobre todo al ser mencionados en el popular narcocorrido de Peso Pluma, Luis R. Conriquez y Tony Aguirre, titulado “El Gavilán”, que tiene 61 millones de reproducciones en YouTube. De igual forma son mencionados en “El Gavilán II”, de Peso Pluma y Tito Double P, que suma 9.9 millones de reproducciones en YouTube.

En estos corridos se habla de El Gavilán y El Toner y se enfatiza su lealtad hacia Iván Archivaldo, cómo están bien “equipados” y listos para luchar cuando es necesario. Se dice que ambos están al servicio de la familia incluso cuando El Chapo estaba al mando.

Los tatuajes en los nudillos de El Gavilán hablan de Iván Archivaldo. (X/HEARST_BB)

“Y pa’ chambear con don Iván, soy de la gente del Chapo Guzmán, no me muevan que me puedo enojar y me les presento, soy el Gavilán”, se escucha. De igual forma se habla de El Toner en el fragmento “Los del casco me sacan la vuelta, compa Toner ‘tá nomás que tienta, F1 se jala la greña, Vienen vestidos de marinela”.

Mientras que en la segunda parte se habla: “Al diablo le he de rezar, Y al Toner lo traigo atrás, Es mi sombra (es mi sombra), Y esos que se portan mal, Aquí no hay chanza de hablar, Los echo pa’ la fosa”, señalando que es su gran hombre de confianza.

Uno de los aspectos más intrigantes que surgen de esta situación son algunos de sus tatuajes, mismos que incluso son mencionados en “El Gavilán”, en donde se menciona: Ahí me ven, círculo la capi en una Duracel, Hay con qué, traigo tatuada la A y la E y la G, En mi uniforme dos generales, Y un pase pa’ activarme. Artesanales y unos Skares pa’ pelearles”.

Se ve el GDIA y el 200. (@HEARST_BB/Captura de pantalla)

Aunque no se sabe del todo a qué alude “AEG”, de acuerdo con las pocas fotografías disponibles de ambos personajes, éstos comparten un tattoo que adorna sus nudillos: las letras “GDIA”, que significa “Gente de Iván Archivaldo”. Otros miembros del cártel cercanos a Iván también tendrían el mismo tatuaje.

Hay fotos de la mano tatuada de Gavilán apuntando a un pastel de cumpleaños hecho para El Toner, mientras que de éste último hay otra imagen que delata su tatuaje mientras está al volante. En él también se ve el “200″, el alias de Kevin Alonso Gil Acosta.

En videos difundidos por portales de investigación de organizaciones criminales, se sugiere que El Gavilán podría ser un exmilitar o incluso un miembro activo del Ejército que opera dentro del Cártel del Pacífico.

Cabe apuntar que en la reciente guerra entre ‘La Mayiza’ y ‘Los Chapitos’ se han difundido diversos audios en donde se culpa a ‘El Gavilán’ de estar detrás de la guerra cibernética con imágenes explícitas de violencia, audios y narcomantas.

“Tu ‘Gavilán’ dijiste que no querías guerra cibernética y es lo primero que están haciendo (...) Nosotros no levantamos gente inocente para grabarla y que digan mentira de los patrones como lo están haciendo ustedes en Culiacán (...) La gente inocente no tiene la culpa de las pendejadas que ustedes hicieron con El Señor del Sombrero”, se escucha en un audio.