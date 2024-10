Violencia en Culiacán genera pánico: Balean vehículo y casa en Villas del Real | VIDEOS

Un vehículo y una casa presentan impactos de bala; no se reportan personas lesionadas en el lugar. (@JesusColio)

Una intensa balacera tuvo lugar la noche del miércoles en Villas del Real, al oriente de Culiacán, Sinaloa, causando alarma entre los vecinos en medio de la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas del 2 de octubre cuando se escucharon diversas detonaciones por arma de fuego que siguieron a una persecución a un vehículo, según dijeron vecinos de la zona a medios locales.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP), a través de una breves declaraciones, confirmó que recibieron un reporte al 911 de detonaciones por arma de fuego en Villas del Real, llamado que atendieron las autoridades de los tres órdenes de Gobierno.

“Se encontró un vehículo con impactos de arma de fuego así como un domicilio con daños por la misma causa en su estructura. Hay casquillos percutidos sobre la calle”, afirmaron.

Asimismo, aseguraron que no se encontraron personas lesionadas en el lugar, no obstante, no se informó sobre posibles decesos. La zona quedó acordonada.

Testigos confirmaron a Ríodoce que minutos antes del arribo de las autoridades, se produjo una persecución a gran velocidad sobre la avenida Reina Fabiola, en la colonia Siete Gotas, detrás del fraccionamiento Villas del Real.

Detallan que un vehículo de la marca BMW, color blanco y modelo reciente, fue perseguido por los ocupantes de una camioneta Jeep Rubicón roja, quienes disparaban repetidamente contra el automóvil en movimiento con fusiles automáticos.

Además, en redes sociales comenzaron a circular videos en los que se escuchan las fuertes detonaciones que provocaron pánico entre los residentes.

Luego de esto, la SSP publicó en sus redes sociales que mantienen el Operativo de Proximidad como Estrategia Especial para el Primer Cuadro de la Ciudad en la zona centro y alrededores de Culiacán.

La noche del miércoles se registró una balacera en Villas del Real, Culiacán. (X/@Felicitos_)

En la jornada violenta de este miércoles la SSP de Sinaloa reportó una persona sin vida en el interior de un vehículo sobre la autopista Mazatlán-Culiacán; la unidad quedó dentro de una cuneta, a la altura del ejido El Melón, perteneciente a la sindicatura de Eldorado.

Se reportó la localización de osamentas humanas en las inmediaciones de Villamoros, al sur de Culiacán, mismas que estaban calcinadas. Hasta el momento no se ha determinado el número de personas localizadas ni sus identidades.

De igual forma, se reportó al 911 sobre una persona sin vida que presentaba impactos de arma de fuego. El cuerpo fue localizado en el kilómetro 130 de la maxipista Culiacán-Mazatlán tirado sobre la cinta asfáltica.

De igual forma, precisaron que este día no hubo bloqueos ni se reportaron vehículos dañados en la maxipista; mientras que la caseta de Costa Rica sigue operando.

Finalmente, informaron que se puso en marca el Operativo de Proximidad como Estrategia Especial para Reforzar la Seguridad en el primer cuadro de la capital Sinaloense y zonas aledañas, esto con 120 elementos de Policía Estatal y Municipal, en 20 patrullas y 20 motopatrullas oficiales. “De requerirse también existirá el apoyo de la Guardia Nacional”, se lee.