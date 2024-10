Maxine Woodside arremete contra Galilea Montijo por vestuario que usó en Hoy

La periodista habló sobre la forma de vestir de la conductora de Hoy. Crédito: Cuartoscuro / IG, maxwoodside

Después de la final de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, la conductora Martha Galilea Montijo Torres, conocida en el medio de los espectáculos como Galilea Montijo, regresó al cien por ciento al programa Hoy junto a Andrea Legarreta, Tanía Rincón, Paul Stanley, Raúl Araiza y Andrea Rodríguez.

Pese a que la temática del matutino, no es igual a la del exitoso reality show, la también actriz quiso ser fiel a su personalidad y utilizar una vestimenta muy ligera y aparentemente de verano, situación que no le gustó del todo a la periodista Maxine Woodsine.

Aunque en más de una ocasión la presentadora de 51 años ha hecho público que le gusta arriesgarse en la moda y lucir diferente, la vestimenta con la que se presentó en el programa Hoy la mañana del 2 de octubre desató las críticas Woodsine, quien no tuvo reparo en hablar sobre Montijo.

(IG: @galileamontijo)

Maxine Woodsine asegura que Galilea Montijo se veía vulgar

Las declaraciones de la periodista sobre la vestimenta de Galilea Montijo ocurrieron en el programa Todo para la Mujer, donde se habló sobre la manera de vestir de Mía Rubín, hija de su compañera Legarreta.

Al mencionar que a la joven no le gusta enseñar de más, Woodsine recordó el vestuario con el que Montijo había conducido el programa Hoy en la mañana, por lo que mencionó:

“Vestuario atrevido el que se pone Galilea en la mañana. Yo creo que mira, Galilea es muy guapa, me cae súper bien, pero yo creo que no es un vestuario para la mañana. Hoy en la mañana salió en brasier, ¿por?”

(YouTube/ Programa Hoy)

Tras su cuestionamiento, aseguró que la manera de vestir de la conductora no era apropiada para un matutino, y hasta argumentó que la razón principal son las señoras que todos los días prenden la televisión.

“Yo creo que el vestuario de Gali está bien para las galas, para la noche, pero para la mañana. No es un vestuario adecuado para un programa matutino. Ella es sexy y es guapa, pero por qué se viste así, se ve vulgar. Ella no necesita vender, trae un novio que se cae de bueno. No entiendo el vestuario de Gali,” comentó.

Finalmente, para cerrar con el tema, agregó los motivos por los que debe considerar dejar de vestirse de tal forma: “Ese vestuario para la mañana de plano no. Hay muchas señoras viendo el programa. Tú crees que les cae bien ver a Galilea en brasier a las nueve de la mañana. Los señores a esa hora no ven la tele, ellos andan trabajando”.

“Ese sí es vestuario atrevido, muy atrevido”, puntualizó.