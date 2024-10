Trabajadores del PJF extienden la suspensión de labores a nivel nacional de manera indefinida

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación protestaban en las inmediaciones de la Cámara de Diputados (EFE/Mario Guzmán)

Pasado el medio día del 2 de octubre, representantes del Comité de Diálogo de los 32 Circuitos Unidos decidió por unanimidad que se mantenga la suspensión de labores de manera indefinida a nivel República, sobre la decisión entregaron un escrito para notificar al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de manera urgente.

De acuerdo con los representantes de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación el pleno tendrá que discutir este asunto en la sesión que está programada para este miércoles, que estará presidida por la ministra Norma Lucía Piña Hernández.

“Queremos informales que en estos momentos el Comité de Diálogo de 32 Circuitos Unidos acaba de hacer del conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que por decisión unánime los 32 circuitos de la República mexicana representando a toda la base trabajadora ha decidido continuar con la suspensión de actividades de manera indefinida. Este escrito, lo presentamos de manera urgente para que sea tratado en la sesión que habrá de celebrarse en próximas horas. Estemos atentos y que el ánimo no decaiga”, dijeron desde las oficinas del CJF.

Trabajadores del Poder Judicial están encapsulados y algunos al margen de las rejas que fueron colocados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana para resguardar las inmediaciones de la Cámara de Diputados en donde más tarde tomara protesta Claudia Sheinbaum como Presidenta Constitucional de México. Los inconformes se oponen a la aplicación de la Ley al Poder Judicial aprobada hace unos días en la Camara de Diputados y promulgada ya por el Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

En la primer conferencia matutina de este miércoles 2, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó que los trabajadores del Poder Judicial se mantengan en paro, negó que haya un motivo para no continuar con sus actividades, ya que según la constitución protege los derechos de los trabajadores, y pese a su manifestación continúan cobrando su salario.

“Siguen en paro los jueces y algunos trabajadores, no hay razón para que estén en paro, porque cuando están en paro en el Poder Judicial, hay que decirlo las órdenes de aprehensión para un delincuente vienen del Poder Judicial, entonces cómo en paro y además cobrando sus salarios, entonces nosotros no estamos de acuerdo respetamos evidentemente, pero no estamos de acuerdo con ello”, dijo en conferencia de prensa.

Asimismo, recordó que en los próximos días se emitirá la convocatoria para que abogados se postulen y pasen los primeros filtros entre ellos que salgan electos entre la terna de Claudia Sheinbaum, ministros y legisladores; la cual tendrá que publicarse como fecha límite el 15 de octubre.