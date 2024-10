Qué dijo Félix Salgado Macedonio a legisladoras de Brasil sobre la paridad de género en México

El senador por Guerrero destacó el avance en México en materia de paridad de género. FOTO: Senado

Félix Salgado Macedonio expresó ante una delegación de legisladoras de Brasil la importancia de la lucha femenina en la aprobación de reformas que garanticen la paridad de género en México, destacando que “el tiempo de las mujeres” ha llegado y lo ejemplifica el hecho de que México tendrá su primera Presidenta de la República en la persona de Claudia Sheinbaum.

El senador de Guerrero por Morena, conocido como el “toro sin cerca”, aseguró que las mujeres han luchado extraordinariamente para garantizar la paridad en diversos niveles de gobierno, desde el Congreso de la Unión hasta gobiernos locales.

Después de instalar la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, Félix Salgado subrayó que “la Comisión busca refrendar los lazos de amistad que unen a Brasil y México, porque sus relaciones diplomáticas han estado marcadas por la amistad, el respeto mutuo y la cooperación”.

Salgado Macedonio añadió que es crucial un “relanzamiento” de las relaciones entre las dos naciones en ámbitos como el económico, comercial, político, social, ambiental y académico. Señaló que esta cooperación se refleja en los 19 tratados bilaterales existentes.

🔴 Reunión de instalación de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, del 30 de septiembre de 2024. https://t.co/qaSXK8zDvL — Senado de México (@senadomexicano) September 30, 2024

Simey Olvera Bautista opinó que ambas naciones juegan un papel fundamental en la construcción de la agenda de las mujeres, subrayando que las mexicanas y brasileñas han alcanzado sus logros “no con ‘regalos’ o ‘apapachos’, sino que se han ganado su lugar con base en su trabajo”.

Imelda Sanmiguel Sánchez, del PAN, señaló la importancia de que las mujeres no descuiden su lucha por alcanzar más espacios de poder. Afirmó que “también estamos preparadas” para tomar las mejores decisiones en el rumbo del país.

Por su parte Teresa Leitão, vicecoordinadora del Partido de los Trabajadores en el Senado de Brasil, expresó que con la toma de posesión de Claudia Sheinbaum Pardo, todas las mujeres del mundo viven un momento histórico, lo que las motiva a luchar para alcanzar mayores espacios en la política.

Leitão añadió que “los intereses de las mujeres deben estar por encima de cualquier partido” para ocupar más lugares en los espacios de poder.

La senadora brasileña Soraya Thronicke opinó que México es un “faro” y “una luz de esperanza” en cuanto a la paridad de género, destacando que incluso los hombres han apoyado este principio, a diferencia de Brasil, donde de 81 legisladores en el Senado, solo 16 son mujeres. Este hecho resalta una gran desigualdad de género.

El llamado al “relanzamiento” de las relaciones entre México y Brasil se hace en un ambiente de reconocimiento mutuo, como señaló Salgado Macedonio”, además, el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva es uno de los principales invitados a la investidura de Claudia Sheinbaum Pardo, programada para este martes 1 de octubre a las 11 horas en la sede del Congreso de la Unión.

Polémica alrededor de Félix Salgado

En 2016, Salgado Macedonio enfrentó una investigación por violación agravada y despido injustificado, según la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del distrito judicial de Tabares, Guerrero.

AMLO volvió a respaldar a Félix Salgado y Pedro Salmerón ante señalamientos por acoso sexual

La denuncia fue presentada en 2014 por una mujer que trabajaba para el político cuando éste era dueño y director del periódico La Jornada Guerrero en Acapulco.

La víctima, quien en ese momento estaba recaudando donativos para una fundación de ayuda a animales callejeros en una plaza comercial, recibió apoyo de Salgado Macedonio en forma de alimento y una oferta de empleo. Dos años después, según la denuncia, fue violentada por él.

La investigación no avanzó a pesar de que la denunciante ratificó su acusación el 2 de enero de 2017, presentando fotografías de los golpes y estudios médicos que confirmaban el contagio de una enfermedad de transmisión sexual, de la cual culpaba al político.

En declaraciones públicas, Salgado Macedonio ha reconocido tener una reputación controvertida. “Yo tengo más negativos que positivos. Yo sé que no estoy compitiendo para cardenal, ni tampoco soy santo. Cuando me dicen: ‘Oye, hay que fortalecer aquí porque andas bajo’, la fama es mala, muy mala: mujeriego, parrandero, jugador, borracho. Todos los vicios de Gabino Barrera y de Simón Blanco me los juntaron. Yo así soy, soy incorregible, soy impredecible, todo lo que digan de mí es cierto”, ha dicho sobre sí mismo.

En 2021 fue designado por Morena como candidato a la gubernatura de Guerrero, a pesar de los señalamientos en su contra. Debido a que Salgado Macedonio presentó fallas en el proceso de fiscalización de su precandidatura, el Instituto Nacional Electoral (INE) retiró la candidatura, la cual fue asignada a Evelyn Salgado, hija del propio Félix Salgado.