“Qué horror”; Joanna Vega-Biestro alza la voz por Wendy Guevara tras chiste transfóbico de Adrián Marcelo

Joanna Vega-Biestro criticó a Adrián Marcelo por hacer chiste transfóbico contra Wendy Guevara durante la final de LCDLFM. (vegabiestro, adrianmarcelo10,soywendyguevaraoficial)

El domingo, la final de La Casa de los Famosos México 2 dominó la conversación en redes sociales. Irónicamente, Adrián Marcelo, su exparticipante más controvertido, se convirtió en un tema satélite que se posicionó entre las principales tendencias en X.

El youtuber aprovechó la final para volver a las redes sociales. Lo hizo a su estilo: haciendo chistes de humor negro que generaron encono. Uno en particular hizo alusión a la identidad de género de Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada. “Segundo hombre que gana de manera consecutiva”, escribió el regiomontano.

Seguidores de ‘La Perdida’ y detractores que Adrián Marcelo hizo por su polémico paso en LCDLFM, lo acusaron de transfóbico. Pese a que el regiomontano fue blanco de ataques, no detuvo los ataques. En una segunda publicación, celebró haber tenido un impacto en varios habitantes de la casa, en alusión a los señalamientos de ejercer violencia de género contra Gala Montes y Briggitte Bozzo, y violencia psicológica contra Arath de la Torre.

Joanna Vega-Biestro alzó la voz por Wendy Guevara, quien fue víctima de transfobia de parte de Adrián Marcelo Crédito: @saleelsoltv, X

Joanna Vega-Biestro arremete contra Adrián Marcelo

Los comentarios de Adrián Marcelo hicieron eco en redes sociales y en medios tradicionales. En la emisión de este lunes del matutino Sale el Sol, los conductores Gustavo Adolfo Infante, Ana María Alvarado y Joana Vega-Biestro reaccionaron a la final de LCDLFM.

Vega-Biestro, quien a lo largo de la segunda temporada tuvo una posición crítica hacia el humor y acciones de Adrián Marcelo dentro del reality, arremetió contra el youtuber y su legión de fans, a quienes definió como bots (cuentas automatizadas).

Al hacer referencia al ataque de Adrián Marcelo contra Wendy Guevara, Vega-Biestro afirmó que el tema no debía dar pie a una polémica: “No voy a entrar en esa discusión. Mario Bezares es el primer hombre en ganar (La Casa de los Famosos). Wendy es mujer, es una chica trans, ¡qué horror!”, expresó la periodista.

Infante, quien reconoció no haber entendido la indirecta de Adrián Marcelo, también brindó su apoyo a Wendy Guevara. Pese a que no pretendía involucrarse en la polémica, Joanna Vega-Biestro expuso los falsos argumentos que los fans de Adrián Marcelo planteaban para alentar el debate: “Hay gente que está diciendo que ni siquiera se ha cambiado el hombre, que sigue siendo Carmelo, no, no es discusión con los bots de Adrián Marcelo”, indicó Vega-Biestro, quien en el pasado ha expuesto ataques de parte del fandom del regiomontano.

Hasta el momento, Wendy Guevara no se ha pronunciado sobre los señalamientos hechos por Adrián Marcelo. Sin embargo, la creadora digital ha dejado en claro su rechazo a la comedia y acciones que tuvo el youtuber durante su estancia en La Casa de los Famosos.

(Captura de pantalla)