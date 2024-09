Mariana Echeverría registrará el apodo ‘Lady Mangos’ para monetizar: “Me dio mucho”

Mariana Echeverría revela que está en proceso de registrar el nombre "Lady Mangos" (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Durante la final de La casa de los famosos México, Mariana Echeverría reveló que está en proceso de registrar el nombre ”Lady Mangos”. Esta decisión surge tras la controversia generada por su pelea con Briggitte Bozzo al interior del reality show hace semanas sobre un mango, que se volvió viral y objeto de burlas en redes sociales.

La comediante expresó su intención de monetizar la polémica, a pesar del “hate” recibido.

Y es que en una reciente transmisión en vivo, Echeverría acusó a Televisa de hacerle bullying indirectamente al lanzar un episodio de La rosa de Guadalupe inspirado en su disputa en el reality show.

La conductora manifestó su descontento con la televisora, señalando que la emisión del capítulo “Lady Mangos” alimenta el odio en su contra.

“El hate es por un mango, que ahora ya sale La rosa de Guadalupe a hacer un capítulo del mango. Imagínense la importancia (...) Entre más alimentes el hate más va a seguir”, comentó Echeverría.

“Siguen haciendo bullying indirecto, mi casa, Televisa, la que tiene valores de no alimentar el hate, de crear empatía y respeto. No digo que así sea toda Televisa porque conozco productoras y productores que jamás se prestarían a alimentar el hate en un programa de televisión”, añadió sin menionar nombres.

Ahora, durante la pre gala de la gran final de La casa de los famosos México 2024, Echeverría conversó con el conductor Mauricio Garza, quien bromeó sobre la situación pidiendo que le llevaran unos mangos.

En respuesta, la ex integrante de la llamada “Familia disfuncional” del programa Me caigo de risa le comentó: “Mauricio: Mira, ya registré el nombre Lady Mangos”, a lo que Garza respondió sorprendido: “¿neta?”, y ella añadió: “bueno, ya estoy en eso, el mango me dio mucho contenido”.

La controversia en torno a “Lady Mangos” ha generado un debate sobre el impacto de los medios de comunicación en la percepción pública de las figuras televisivas y cómo estas pueden aprovechar situaciones adversas para crear oportunidades comerciales.

Mariana Echeverría pronto se convirtió en una de las villanas del reality show. De tener supuestamente mala actitud en contra de los habitantes del equipo rival a hacer un drama por un mango, las acusaciones contra la comediante fueron diversas.

Sin duda, su controversia más importante fue cuando intentó quitarle un mango a Briggitte Bozzo para repartirloentre todos los habitantes. Este episodio se volvió tan viral que provocó memes y hasta un capítulo de La rosa de Guadalupe en alusión directa a la contriversia.

Al salir de La casa de los famosos México, Mariana Echeverría fue a varios programas de televisión, pero sin duda la entrevista que más causó polémica fue la de Hoy, donde las conductoras la cuestionaron por haber supuestamente sembrado intrigas entre ellas y Arath de la Torre.