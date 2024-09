Cómo conseguir boletos para el concierto de OASIS en México en 2025

OASIS en México en 2025. (Ocesa)

La espera ha terminado para los fanáticos mexicanos de Oasis, la legendaria banda inglesa de rock, quienes después de 15 años separados anunciaron su regreso a los escenarios. El lunes 30 de septiembre, Liam y Noel Gallagher confirmaron lo que muchos soñaban: Oasis ofrecerá un concierto en la Ciudad de México el próximo 12 de septiembre en el Estadio GNP Seguros, acompañado por la banda Cage The Elephant como invitados especiales.

Este anuncio fue recibido con gran euforia, y no es para menos. Oasis fue una de las bandas más importantes de los años 90, con éxitos como Wonderwall, Don’t Look Back in Anger y Champagne Supernova. Su regreso ha generado una ola de emoción en todo el mundo, especialmente después de que los hermanos Gallagher anunciaran una tregua, que puso fin a la “guerra” que los mantuvo separados durante más de una década.

Con el mensaje “Las armas han callado. Las estrellas se han alineado. La gran espera ha terminado”, los británicos confirmaron que su reunión es una realidad. Aunque inicialmente se había dicho que sólo ofrecerían conciertos en Reino Unido, la gira mundial de Oasis finalmente incluirá una parada en México.

¿Cómo acceder a la Preventa para Fans?

El entusiasmo por este esperado concierto de reencuentro ha provocado que muchos se pregunten cómo asegurar sus entradas para esta fecha tan especial. Por supuesto, la Preventa Exclusiva para Fans será clave para obtener boletos antes que el público general. Y aquí te explicamos cómo acceder:

Registro en el sitio oficial : Primero que nada los fans deberán registrar su correo electrónico y su fecha de nacimiento en : Primero que nada los fans deberán registrar su correo electrónico y su fecha de nacimiento en oasisinet.com . Es importante que el mail registrado sea el mismo con el cual tienen dada de alta su cuenta de Ticketmaster.

Probar que eres fan: una vez registrado deberán probar que eres fan de Oasis, contestando la pregunta “¿En qué año Oasis tocó por última vez en Norte América?”.

Confirmar registro: deberás esperar por un correo que confirma que contestaste bien. “Si llenaste este formato correctamente, te llegará un correo de confirmación de parte de Oasismynet. “Los correos de confirmación pueden verse retrasados debido a un alto volumen en los registros”, avisa la página web.

Cierre del registro: el registro para participar en la rifa de códigos para acceder a la preventa fan, se cerrará el martes 1 de octubre a las 8 AM.

La Preventa Fans para el concierto de Oasis se llevará a cabo el próximo jueves 3 de octubre. Sólo podrán ingresar a la venta de boletos aquellos que cuenten con un código único, que sólamente recibirán aquellos que resulten seleccionados de un sorteo al azar.

¿En qué año OASIS tocó por última vez en Norte América?

La pregunta que todos los fans deberán contestar correctamente para poder ser elegible del sorteo, es “¿En qué año Oasis tocó por última vez en Norte América?”. La interrogante se acompaña de 3 opciones a seleccionar: 2003, 2005 y 2008.

Si bien, es muy probable que todos los fanáticos de Oasis conozcan la respuesta, aquí te contamos que la tercera es aquella que deberás seleccionar.

Fue en el año 2008 cuando la banda comenzó su gira Dig Out Your Soul Tour, la cual comenzó con un show en Seattle, en el WaMu Theater el 26 de agosto de 2008. A pesar de que se esperaba que dicha gira durara todo un año, fue un par de días más tarde cuando Oasis anunció su disolución y la cancelación de toda la gira.