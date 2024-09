Camilo Séptimo encabeza la cartelera de la escena alternativa de conciertos de octubre en la CDMX

La agrupación se presentará en el mes de octubre en el Metropolitan. (Cuartoscuro)

En la actualidad existen múltiples fusiones de géneros y subgéneros con los que diferentes artistas deciden enriquecer su sonido; un claro ejemplo de esto son grupos como IDLES o No te va a gustar.

Junto a estas agrupaciones también llegan bandas que se caracterizan por seguir una línea muy definida como lo es o La gusana ciega, ambas representativas del rock

También estará presente Charles Ans en el Auditorio Nacional quien destaca por hacer una mezcla entre rap y hip-hop, dando un estilo urbano a su sonido.

Cartelera de los principales conciertos alternativos

Martes 01

Atarashii Gakko! se presenta en el Pepsi Center WTC ubicado en Dakota S/N, Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, 03810. Las puertas abren a las 21:00 hrs. y los boletos ya se agotaron.

Miércoles 02

Jamie xx se presenta en el Pepsi Center WTC ubicado en Dakota S/N, Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, 03810. Las puertas abren a las 21:00 hrs. y los boletos están en $1,134.5 pesos en zona general.

Jueves 03

Trueno se presenta en el Pepsi Center WTC ubicado en Dakota S/N, Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, 03810. Las puertas abren a las 20:30 hrs. y los boletos están agotados.

Rozalén se presenta en el Lunario del Auditorio Nacional ubicado en Paseo de la Reforma 50, 11560. Las puertas abren a las 21:00 hrs. y el precio general es de $1,464 pesos.

Ziggy Alberts se presenta el 3 y 4 de octubre en Bajo Circuito Multiforo Urbano ubicado en Bajo Puente de Cto. Interior S/N, 06140. Las puertas abren a las 19:00 hrs. y los boletos están agotados.

A.C.E se presenta en el Auditorio BB ubicado en Tlaxcala 160, Hipódromo Condesa, 06100. Las puertas abren a las 20:00 hrs. y los boletos están en $1,342 pesos.

Los Rumberos se presentan en el Teatro Metropolitan ubicado en Independencia No.90, 06050. Las puertas abren a las 20:30 hrs. y el precio de los boletos va de los $427 hasta los $1,464 pesos.

Juan Pablo Vega se presenta en El Cantoral, ubicado en Puente de Xoco puerta A, Col. Xoco, Alcaldía Benito Juárez, 03330. Las puertas abren a las 21:00 hrs. y el precio de los boletos va de los $732 a los $1,464 pesos.

Paula Prieto se presenta en el Foro del Tejedor ubicado en Av. Álvaro Obregón 86, Roma Norte, 06700. Las puertas abren a las 20:30 hrs. y el precio de los boletos es de $350 pesos.

El plan de la mariposa se presenta en el Foro Indie Rocks ubicado en Zacatecas 39, Col. Roma Norte, 06700. Las puertas abren a las 19:00 hrs. y el precio general es de $480 pesos.

Viernes 04

Después de presentarse en el Festival de Glastonbury en Worthy Farm, la agrupación pisará tierras mexicanas el 04 de octubre. (REUTERS/Dylan Martinez)

IDLES se presenta en el Pepsi Center WTC ubicado en Dakota S/N, Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, 03810. Las puertas abren a las 21:00 hrs. y los boletos están desde $829.5 hasta $1,049.25 pesos.

La gusana ciega se presenta en el Auditorio Nacional ubicado en Paseo de la Reforma No.50 Bosque de Chapultepec. Alcaldía Miguel Hidalgo, 11560. Las puertas abren a las 20:30 hrs. y el precio de los boletos va desde $488 a $2,196 pesos.

Therion se presenta en Circo Volador ubicado en Calzada de la Viga No. 146. Alcaldía Venustiano Carranza, 15800. Las puertas abren a las 20:00 hrs. y el precio de los boletos es de $1,064 pesos.

Yosoymatt se presenta en el Auditorio BB ubicado en Tlaxcala 160, Hipódromo Condesa, 06100. Las puertas abren a las 21:00 hrs. y los boletos están de $707.5 a $939.5 pesos.

Playa Limbo se presenta en el Teatro Metropolitan ubicado en Independencia No.90, 06050. Las puertas abren a las 20:00 hrs. y el precio de los boletos va de los $976 a $1,830 pesos.

Sábado 05

Disclosure se presenta en el Pepsi Center WTC ubicado en Dakota S/N, Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, 03810. Las puertas abren a las 21:00 hrs. y los boletos ya se agotaron.

Los Bitchos se presentan en el Foro Indie Rocks ubicado en Zacatecas 39, Col. Roma Norte, 06700. Las puertas abren a las 19:00 hrs. y los boletos disponibles van de $575 a $840 pesos.

Karen Souza se presenta en el Lunario del Auditorio Nacional ubicado en Paseo de la Reforma No.50 Bosque de Chapultepec. Alcaldía Miguel Hidalgo, 11560. Las puertas abren a las 21:00 hrs. y el precio de los boletos va desde $1,952 hasta $2,928 pesos.

Diamante eléctrico e Isla de caras se presentan en Foro Puebla ubicado en Puebla 186, Roma Nte. Cuauhtémoc, 06700. Las puertas abren a las 20:00 hrs. y la admisión general es de $854 pesos.

Luna Ki se presenta en Antro Juan ubicado en Av. Álvaro Obregón 287, Roma Nte. Cuauhtémoc, 06700, Ciudad de México, CDMX, 06700. Las puertas abren a las 20:30 hrs y el precio general es de $259 pesos.

Diego Ojeda se presenta en Salón Las Tertulias 06700. Las puertas abren a las 20:00 hrs. y el precio de los boletos es de $488 a $976 pesos.

The Boy from the South se presenta en El Club del Rock & Roll - Record Store ubicado en Oxford 11, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX. 07600. Aún no hay información disponible sobre horario ni precios.

Charles Ans se presenta en el Auditorio Nacional ubicado en Paseo de la Reforma No.50 Bosque de Chapultepec. Alcaldía Miguel Hidalgo, 11560. Las puertas abren a las 19:00 hrs. y el precio de los boletos disponibles en la sección para personas con silla de ruedas es de $915 pesos.

Miércoles 09

Hinds se presenta en el Foro Indie Rocks ubicado en Zacatecas 39, Col. Roma Norte, 06700. Las puertas abren a las 19:00 hrs. y el precio de los boletos disponibles es de $620 a $880 pesos.

Debi Nova se presenta en el Lunario del Auditorio Nacional ubicado en Paseo de la Reforma 50, 11560. Las puertas abren a las 20:30 hrs y el precio de los boletos va desde los $488 hasta los $1,464 pesos.

Jueves 10

Neil Frances se presenta en el Foro Puebla ubicado en Puebla 186, Roma Nte. Cuauhtémoc, 06700. Las puertas abren a las 21:00 hrs. y los boletos tienen un precio de $829.50 y $1,122.50 pesos.

No te va a gustar se presenta en el Pepsi Center WTC ubicado en Dakota S/N, Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, 03810. Las puertas abren a las 20:30 hrs. y la admisión general es de $732 pesos.

Camilo Séptimo regresa a la Ciudad de México luego de ofrecer un concierto 360º en mayo de este año en el Palacio de los Deportes. (Cuartoscuro)

Camilo Séptimo se presenta el 10 y 27 de octubre en el Teatro Metropolitan ubicado en Independencia No. 90. Las puertas abren a las 20:30 hrs y el precio de los boletos disponibles es de $1,891 pesos.

Sábado 12

Kaydy Cain se presenta en la carpa del Velódromo ubicada en Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, Venustiano Carranza, 15900. Las puertas abren a las 21:00 hrs. El precio de los boletos en zona general es de $550 y en VIP $850 pesos.

Good Kid se presenta en Foro Puebla, ubicado en Puebla 186, Roma Nte. Cuauhtémoc, 06700. Las puertas abren a las 21:00 hrs. y los boletos tienen un precio de $829.50 y $1,195.50 pesos.

Jaime Varela se presenta en el Lunario del Auditorio Nacional ubicado en Paseo de la Reforma 50, 11560. Las puertas abren a las 22:30 hrs y el precio más bajo es de $977.50 pesos mientras que en la sección VIP el boleto cuesta $2,300 pesos.

Domingo 13

S7N se presenta en el Lunario del Auditorio Nacional ubicado en Paseo de la Reforma 50, 11560. Las puertas abren a las 19:00 hrs y el precio de los boletos es de $671 pesos.

Martes 15

Después de publicar su tercer álbum de estudio titulado X's, el pasado 12 de julio, llegan a la Ciudad de México en octubre. (Ebru Yildiz/cortesía DMusicMarketing)

Cigarrettes After Sex se presenta en el Palacio de los Deportes ubicado en Granjas México, Iztacalco, 08400 Ciudad de México, CDMX. Las puertas abren a las 21:00 hrs. y el precio de los boletos en zona general es de$1,207.75 pesos.

Ashnikko se presenta en el Lunario del Auditorio Nacional ubicado en Paseo de la Reforma 50, 11560. Las puertas abren a las 21:00 hrs y el precio de los boletos es de $1,488.50 pesos.

Miércoles 16

Babe Rainbow se presenta en el Foro Indie Rocks ubicado en Zacatecas 39, Col. Roma Norte, 06700. Las puertas abren a las 19:00 hrs. y el precio va de $600 a $850 pesos.

Pablo López se presenta en el Lunario del Auditorio Nacional ubicado en Paseo de la Reforma 50, 11560. Las puertas abren a las 20:00 hrs y el precio de los boletos es de $1,403 y $1,952 pesos.

Viernes 18

Mother Mother se presenta en el Pabellón del Palacio de los Deportes ubicado en Añil 467, Granjas México, Iztacalco, 08400. Las puertas abren a las 20:00 hrs. y el precio de los boletos es de $963.75 pesos.

Wiplash se presenta en Foro Puebla, ubicado en Puebla 186, Roma Nte. Cuauhtémoc, 06700. Las puertas abren a las 20:30 hrs. y el precio de los boletos es de $610 y $976 pesos.

Sábado 19

Poolside se presenta en el Auditorio BB ubicado en Tlaxcala 160, Hipódromo Condesa, 06100. Las puertas abren a las 21:00 hrs. y el precio de los boletos es de $793 a $1,464 pesos.

Se considera que la agrupación canadiense interpreta una fusión entre folk y bluegrass, que son diferentes músicas tradicionales. (FB/Deena Cox)

The Dead South se presenta en Frontón México, ubicado en Avenida de la República 17, 06030. Las puertas abren a las 21:00 hrs. y el precio de los boletos va de los $748 a los $1,610 pesos.

Yard Act se presenta en Foro Puebla ubicado en Puebla 186, Roma Nte. Cuauhtémoc, 06700. Las puertas abren a las 21:00 hrs. Los boletos tienen un precio de $634.50 y $915 pesos.

Elefantes se presenta en el Lunario del Auditorio Nacional ubicado en Paseo de la Reforma 50, 11560. Las puertas abren a las 20:00 hrs y el precio de los boletos es de $915 pesos.

Descartes A Kant y La Ciencia Simple se presenta en el Foro Indie Rocks ubicado en Zacatecas 39, Col. Roma Norte, 06700. Las puertas abren a las 19:00 hrs. y el precio general es de $732 pesos.

Siamés se presenta en el Lunario del Auditorio Nacional ubicado en Paseo de la Reforma 50, 11560. Las puertas abren a las 20:00 hrs y el precio de los boletos es de $1,037 pesos.

Jueves 24

Shawn James se presenta en el Foro Indie Rocks ubicado en Zacatecas 39, Col. Roma Norte, 06700. Las puertas abren a las 19:00 hrs. y el precio de los boletos disponibles es de $850 a $1,000 pesos.

Sábado 26

Dragonforce se presenta en Circo Volador ubicado en Calzada de la Viga No. 146, Alc. Venustiano Carranza, 15800. Las puertas abren a las 20:00 hrs. y el precio de los boletos es de $1,064 pesos.

Modeselektor DJ se presenta en Frontón México ubicado en Avenida de la República 17, 06030. Las puertas abren a las 21:00 hrs. El precio de los boletos es de $1,012.50 y $1,525 pesos.

Lucybell se presenta en el Auditorio BB ubicado en Tlaxcala 160, Hipódromo Condesa, 06100. Las puertas abren a las 20:30 p.m. y el precio de los boletos va desde $488 hasta $976 pesos.

Miércoles 30

Abraham Mateo se presenta en el Teatro Metropolitan ubicado en Independencia No. 90. Las puertas abren a las 20:30 hrs. El precio de los boletos va desde los $488 hasta los $2,013 pesos.

Jueves 31

KHEA se presenta en el Pepsi Center WTC ubicado en Dakota S/N, Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, 03810. Las puertas abren a las 20:30 hrs. El precio de los boletos es de $732 y $976 pesos.