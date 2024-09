Aseguran que Adrián Marcelo traumó a Gala Montes por esta reacción: “Tenía miedo de verlo de nuevo”

En redes afirman que Gala Montes reaccionó con miedo. (ViX)

La Casa de los Famosos México 2024 está a punto de llegar a su gran desenlace y por ello durante la última semana la producción del programa ha tratado de complacer a los finalistas con diversas sorpresas y distracciones para hacer llevaderos sus últimos días.

Sin embargo, una de las últimas sorpresas, quizás no fue tan bien recibida por todos los habitantes. Especialmente por Gala Montes, cuya reacción ha dado mucho de qué hablar en redes sociales como TikTok.

Todo sucedió la pasada noche del viernes 27 de septiembre, cuando durante la Gala todo el equipo Tierra, actualmente eliminado de la competencia, reapareció en su habitación para sorprender a los cuatro finalistas: Karime Pindter, Arath de la Torre, Mario Bezares y Gala Montes.

No obstante, ésta última no mostró tanta emoción ante la llegada de los ex habitantes. De hecho, diversos videos en redes sociales muestran que en un inicio su reacción fue de desconcierto, ya que se observa su desconcierto y cómo incluso da dos pasos hacia atrás en señal de lo muchos han catalogado como un profundo miedo.

El cuarto Tierra volvió a La Casa. (ViX)

Dichas imágenes han llevado a muchas personas en redes sociales a suponer que Gala Montes quedó un tanto “traumatizada” por Adrián Marcelo y las fuertes discusiones que tuvo con él dentro de La Casa. Los internautas asumen que la finalista pensó que el regiomontano estaría entre los inesperados visitantes y por ello mostró dicho titubeo.

“Pobre Gala, su carita de ‘No porfavor, otra vez no’”, “Adrián dejó traumada a Gala”, “Esa fue sorpresa pero de terror”, “Pobrecita Gala, la cara que puso”, “Se notó el miedo de Gala”, “Se esperó afuera del cuarto para ver si estaba Adrián, tenía miedo de verlo” y “Esa no es una linda sorpresa”, fueron algunos comentarios.

Hubo otro grupo de internautas que consideran que la reacción de Gala no fue tanto de miedo, sino de “inconformidad” ante la supuesta sorpresa de la producción.

El Cuarto Tierra apareció de nuevo. (ViX)

“En realidad no fue miedo, fue inconformidad, si se dieron cuenta fue la que estuvo más alejada de todos los de tierra”, “También la cara de Arath”, “No es miedo, es la sorpresa menos agradable que ha tenido, por algo los sacaron de la casa”, “No es miedo, es cara de tanto costó sacarlos para que regresen”.

Al final tanto Gala, como los demás finalistas, pasaron un breve momento agradable en compañía de todos los visitantes, los cuales estuvieron dentro de La Casa menos de una hora.

Entre los visitantes se encontraba Mariana Echeverría, Sian Chiong, Ricardo Peralta, Gomita, Sabine Moussier, Agustín Fernández, Shanik Berman, y al final Paola Durante, la cual fue recibida con mucho entusiasmo por el Team Mar.

En redes afirman que Gala Montes reaccionó con miedo a la visita de los ex habitantes Crédito: ViX