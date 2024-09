¿Mariana Echeverría arremetió contra conductores de ‘Se Vale’? Así se defendió de las acusaciones ‘laborales’ en su contra

La conductora formó parte de 'Se Vale' durante varios años. (IG: @marianaecheve // Televisa)

Mariana Echeverría rompió el silencio sobre los señalamientos y acusaciones que algunos de sus excompañeros de trabajo lanzaron en su contra ante diversos medios de comunicación cuando se encontraba aislada en ‘La Casa de los Famosos México’. La conductora argumentó que todos tuvieron la oportunidad de externar sus inconformidades de manera privada durante mucho tiempo, pero no lo habrían hecho por falta de pruebas.

“Me están sacando videos de personas que hace 20 años no veo y que tuvieron 20 años para decirme las cosas o ‘sacarlo a la luz’, porque ni siquiera hay pruebas, ni siquiera hay nada, inventarme cosas”, declaró en una transmisión en vivo en Instagram.

Aunque la también actriz no mencionó a alguien en específico, su contundente declaración fue una respuesta a Faisy (excompañero de ‘Me caigo de Risa’), Raúl Magaña y Tania Riquenes (Excompañeros de ‘Se Vale’). Y es que hizo referencia a los videos que le mostró la producción del programa Cuéntamelo Ya! en una entrevista que les concedió tras quedar quedar eliminada de LCDLFM.

El conductor además acusó a su ex colega de maltratar bailarinas de dicho programa y aseguró que el público ya sabe quién es por ‘La Casa de los Famosos México’ Crédito: Vivalavi/ Canal 6

Raúl Magaña acusó a Mariana Echeverría de maltratar a las bailarinas de ‘Se Vale’

La conductora solo llevaba una semana en aislamiento en LCDLFM, cuando el presentador del extinto programa ‘Se Vale’ rompió el silencio sobre su distanciamiento con ella, la acusó de maltratar a las bailarinas del show y reveló si intervino para que la corrieran.

“Esto fue hace mucho tiempo, más de 10 años por lo menos. En ese entonces, no sé cómo es ahora porque ya es mamá y tiene hijo y eso te cambia la vida, pero la esencia no cambia. En ese entonces andaba muy desordenada, muy desmadrosa, llegaba tarde, ese era mi conflicto porque yo nunca me peleé, todo era profesional”, comentó en Vivalavi.

.“De repente trataba muy mal a las bailarinas, las mangoneaba, las peluseaba y éramos un gran equipo. Entonces sí las trataba muy mal. Ella se peleó conmigo, yo nunca con ella. Decía que yo la corrí, como si yo tuviera ese poder. Gracias por darme ese poder”.

La conductora trabajó con la polémica habitante de LCDLFM 2 en 'Se Vale'. | Crédito: YouTube: La Mejor

Finalmente, Raúl Magaña aseguró que no intervino con la producción del programa para que despidieran a Mariana Echeverría.

Tania Riquenes acusó a Mariana Echeverría de soberbia

La también conductora de ‘Se Vale’ no solo confesó que era muy buena amiga de Mariana Echeverría, también reveló que se distanciaron luego de que ella se alejó de todos los colaboradores del programa porque creía que habían intervenido en su despido.

“En aquel momento a lo mejor la ponían más a cuadro, no sé, pero sí noté un cambio en ella y a mí luego me decía las maquillistas: ‘Es que está hablando mal de ti’, eso nunca lo he dicho y la verdad es que yo no lo creía (...) Nunca me constó, nunca la escuché, pero sí me decía mucha gente que hablaba mal a mis espaldas”, contó para ‘La Mejor’.