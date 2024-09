Extranjera en CDMX vive microsismo y muestra las afectaciones que sufrió su casa: “La sala está peor”

La peruana mostró las grietas que se hicieron en la sala de su casa y fue alertada por usuarios de la red social para verificar si los daños en la estructura no son peligrosos. Crédito: TikTok/@thefabashow

Luego de que se registrara un microsismo en la Ciudad de México durante la madrugada de este jueves 26 de septiembre, una mujer peruana compartió su primera experiencia en el país al presenciar un sismo sin ningún alertamiento que causó daños en su hogar.

“No saben el temblorón, o sea, ya pasó, pero no saben el temblorón que acaba de ocurrir”, comentó Faba.

A través de la red social TikTok, Faba compartió el terrible momento que vivió tras vivir un sismo en la Ciudad de México luego de mudarse de Perú hace un par de meses. Este hecho asustó a la mujer debido a que se encontraba recostada en su cama lista para dormir.

Cabe recordar que durante la madrugada de este jueves se registró un sismo en la alcaldía Miguel Hidalgo de magnitud 2.5, el cual también fue percibido en las demarcaciones Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuauhtémoc.

Ante estos hechos, la mujer compartió que ya se encontraba en la cama para descansar, pero que de manera inesperada sintió el movimiento telúrico que asustó en gran medida a ella y su lomito.

“Me fui a acostar temprano porque dije quiero despertarme muy temprano mañana, quiero ser productiva”

Ante su sorpresa y temor por la magnitud del sismo al encontrarse el epicentro en la Ciudad de México, Faba mostró las grietas que se generaron en su hogar, principalmente en la sala, la cual hizo una línea horizontal que casi cubría la pared en su totalidad.

El área que tenía menos daños fue en una pared en la que solo se hizo una grita que levantó parte de la pintura blanca: “Acá esto es nada”, comentó.

Otra de las paredes de su casa sufrió grietas que casi iban de un extremo a otro: “Cómo terminó esta pared también, y digo, creo que sí hay una subiendo (hasta la puerta). Mi vecina que es la dueña (me dijo) oye creo que sí se ha hecho una rayita, mira acá la pared”, comentó la peruana.

Según lo dicho por la extranjera, en un primer momento revisó parte del departamento en compañía de la dueña, con quien solo ubicó algunas pequeñas grietas, pero fue hasta que entró a la sala que se pudo percatar de la peor de las grietas.

“¿Quién destrozó mi casa?, obviamente estamos asustadas acá”, comentó.

Finalmente, Faba mostró el nerviosismo de su perrita, quien no pudo separarse de ella tras percibir el sismo.

Por su parte, decenas de usuarios de la red social compartieron sus opiniones respecto a las grietas generadas en el hogar de la extranjera, quienes destacaron debería revisar si es seguro que continúe viviendo allí.

“Si la grieta es en equis es falla estructural, pude ayuda o múdate”; “Corre de ahí, fue un temblor de baja intensidad como para eso”; “Amiga, a buscar otra casa”; “Si se dañó tu casa con este microsismo mejor cambiate porque fue muy leve para que se haya dañado, eso significa que no está restaurada del temblor de 2017″; “Fue un temblor muy ligero, mejor mudarse y no exponerse”; “Ese daño parece ser del puro acabado, pero sí debe ir Protección Civil”; “Sal de ese edificio ya, eso es un microsismo, no me imagino uno de verdad”, entre otros.

Además, decenas de personas alertaron a Faba de los posibles daños que su casa pudo tener desde los sismos pasados, es decir, cuando ocurrió el de 2017, por lo que recomendaron se mude o llame a elementos de Protección Civil para que determinen no son fallas estructurales las enormes grietas que se generaron.

“Esas grietas que son tan diagonales son súper peligrosas”; “Con eso puedes justificar y anular el contrato”; “Esa grieta sí necesita revisión urgente”; “Huye de ahí ya mismo”; “Pide que revisen la casa”, entre otros.