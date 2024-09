Estrategia de seguridad pública dirigida por militares en México podría limitar cooperación: Congreso de EEUU

Claudia Sheinbaum se volverá la primera mujer en ser Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas de México. Crédito: SEDENA

El Congreso de Estados Unidos se dijo preocupado que la seguridad pública en México sea dirigida por militares debido a las posibles consecuencias a violaciones de los derechos humanos, mismo que podría limitar la cooperación en materia de seguridad con la presidente electa, Claudia Sheinbaum.

En el documento, Mexico: Key Issues for the Sheinbaum Administration and U.S.- Mexican Relations, el Congreso de los EEUU abordó los desafíos, perspectivas y expectativas de la próxima administración de Claudia Sheinbaum quien el próximo 1 de octubre ocupará el cargo que dejará el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los congresistas americanos se enfocaron principalmente en la relación entre México y Estados Unidos, cubriendo temas políticos, económicos y de seguridad, así como las reformas propuestas por el actual y saliente presidente López Obrador.

En temas de seguridad se menciona que la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como otras reformas, como la judicial que incluye la eliminación de siete agencias autónomas, han sido motivo de controversia.

“Las preocupaciones de Estados Unidos sobre la estrategia de seguridad dirigida por los militares de México y sus efectos sobre los derechos humanos podrían limitar la cooperación futura en materia de seguridad”, se lee en el documento publicado el pasado 16 de septiembre.

El documento cita que la última Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas de la DEA, en donde se menciona que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación son las principales organizaciones responsables del tráfico de drogas, incluido el fentanilo, a los Estados Unidos.

“Estos cárteles también están involucrados en el tráfico de migrantes, y la violencia que perpetran amenaza a los turistas, las empresas y otros intereses estadounidenses en México”, se lee en el documento en donde también se menciona que “observadores sugieren que la cooperación bilateral en materia de seguridad podría mejorar” debido al nombramiento de Omar García Harfuch, como secretario de Seguridad Pública de México.

“Los expertos destacan los éxitos de Sheinbaum como alcaldesa y de su jefe de policía, Omar García Harfuch, en la reducción de homicidios mediante la vigilancia civil y el intercambio de información de inteligencia con las agencias de seguridad estadounidenses”.

Destacaron que la presidenta electa ha propuesto la creación de grupos de trabajo binacionales sobre cuestiones de seguridad, así como duplicar el número de investigadores federales y ampliar la Guardia Nacional.

“Como ministro de Seguridad Pública, Harfuch controlará el Centro Nacional de Inteligencia. También se coordinará con la Guardia Nacional y las agencias de seguridad estatales, muchas de las cuales están dirigidas por ex oficiales militares”.

