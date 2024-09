Brenda Bezares rompe en llanto tras reencuentro de Mario Bezares y Paul Stanley: “No saben cuánto dolor se está sanando”

(IG: @bbezares // Vix)

25 años después del asesinato del conductor Paco Stanley en la Ciudad de México, su hijo menor, Paul Stanley, se reencontró con las personas que en su momento fueron señaladas como cómplices del atentado, pero que recuperaron su libertad tras enfrentar un juicio legal en su contra: Mario Bezares y Paola Durante.

El hallazgo sucedió el miércoles 25 de septiembre durante un programa especial de ‘La Casa de los Famosos México 2024′; Paul Stanley entró por unos minutos a las instalaciones donde permanecen aislados los participantes para terminar de una vez por todas con la polémica que lo une a ‘Mayito’ y afuera habló con la exedécan que trabajó con su padre.

“Primero que nada estoy aquí porque yo lo decidí, ha pasado mucho tiempo, ha sido todo muy difícil para todos nosotros. Y yo solo quiero decirte que estoy en paz contigo... y yo ya solté porque tengo la cosa más hermosa en mi vida que es mi hija... Y quiero una nueva vida, dejar todo atrás. Te deseo lo mejor a ti y a tu familia y bendiciones. Felicidades lo hiciste muy bien”, dijo Paul.

(Captura de pantalla YouTube El 5)

Brenda Bezares reacciona al reencuentro de Mario Bezares y Paul Stanley

Este momento conmovió a propios y extraños, pues el caso Paco Stanley ha desatado un sinfín de rumores, señalamientos y acusaciones durante más de dos décadas.

Es por esa razón que Brenda Bezares, esposa de ‘Mayito’ que en su momento también enfrentó rumores sobre un presunto romance extramatrimonial con Paco Staley, reaccionó al conmovedor mensaje de paz que lanzó Paul para todas las partes involucradas en el escándalo.

“Dios mío, qué momento acabamos de vivir aquí en ‘La Casa de los Famosos’, estoy que no puedo.”

(IG: @bbezares)

Agradezco a Dios este momento, la oportunidad que tiene Mario y agradecerle también a Paul, no saben cuánto dolor se está sanando y cuántas cosas están sanando con esto. Yo estoy enferma, pero no podía dejar de decirles que esto es gracias a ustedes y que bueno, Mario no está solo y gracias Paul”, dijo en sus historias de Instagram.