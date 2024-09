Beso travieso, el K-drama que se volvió un éxito mundial después de estrenarse en YouTube

El drama no tuvo mucho éxito en Corea. Sin embargo, se convirtió en un éxito mundial, por lo que se transmitió un especial de 7 episodios por Youtube. (Group8)

“Playful Kiss”(Beso travieso) fue estrenada en septiembre de 2010, está protagonizada por Kim Hyun Joong y Jung So-Min, quienes interpretan a dos adolescentes que comenzarán una historia de amor desde la escuela secundaria.

Este drama trata sobre la vida de una estudiante que está completamente enamorada del chico más popular de su escuela. A pesar de que ella no tiene las mejores calificaciones y es un poco despistada, intentará conquistarlo después de sobrevivir a un terremoto y de mudarse a la misma casa que él.

La serie tiene como protagonista a Kim Yoon-Ji, mejor conocida como Jung So-min, una modelo y actriz surcoreana que debutó en la actuación en 2010 con su papel secundario en la serie de televisión Bad Guy (Chico Malo) proyecto que la catapultó para protagonizar ese mismo año la adaptación coreana de Playful Kiss (Beso travieso).

Por otro lado, Kim Hyun Joong es un cantante, modelo y ex integrante de la banda SS501 que debutó como actor en el drama Boys Over Flowers (Los Chicos son mejores que las flores 2009).

La tercera adaptación del manga japonés “Itazura na kiss” fue dirigida por Hwang In-Roe de la película Man Holding Flowers (1997) y también por Kim Do Hyung director del reciente drama Was It Love (¿Era amor?) en Netflix. El k-drama fue transmitido por la cadena de televisión MBC TV del 1 de septiembre al 21 de octubre de 2010.

A pesar de que Playful Kiss no tuvo buen recibimiento en su país de origen durante su emisión por televisión, a nivel mundial obtuvo gran éxito, logrando transmitirse en 12 países después de que se subieran los capítulos a la plataforma de vídeos, Youtube. Debido a esta popularidad,el 2 de noviembre de 2010 una edición especial titulada Playful Kiss: Special Edition fue estrenada con siete capítulos nuevos en el portal.

Jung So Min ganó en 2010 el Korean Culture and Entertainment Awards en la categoría Mejor Nueva Actriz por Playful Kiss. (Group8)

De qué trata Playful Kiss

Esta comedia romántica escolar está en el catálogo de la plataforma de doramas online, Viki. Cuenta con 16 episodios con una duración de 1 hora por cada episodio. Además se pueden encontrar los capítulos especiales en el canal de YouTube, YTKISS.

Jung So-min interpreta a Oh Ha Ni, una joven que no es muy buena en la escuela y que está enamorada de Baek Seung Jo (Kim Hyun Joong ) el chico con mejores calificaciones y más popular del colegio. Cuando Ha Ni le declara su amor a Seung Jo, él la rechaza de forma fría.

Sin embargo, un terremoto los vuelve a juntar, ya que la casa de Ha Ni queda destruida. Buscando una solución al desastre, un amigo de su papá los invita a su casa mientras reconstruyen su casa, para la sorpresa de Oh Ha Ni descubre que está viviendo en el hogar de Seung Jo, quien es el hijo mayor de la familia.

En el transcurso de la historia un amigo de Oh Ha Ni, Bong Joon Gu (Lee Tae-sung) siempre ha estado enamorado de ella e intentará conquistarla a toda costa. Sin embargo, la protagonista hará lo imposible por conquistar a Seung Jo.

El 19 de octubre de 2012 se anunció que el drama se editaría en una versión cinematográfica. La edición teatral fue lanzada exclusivamente en Japón. (Group8)

¿Dónde puedo ver PlayFul Kiss desde México?

La plataforma de doramas coreanos, Rakuten Viki tiene un gran catálogo de las series más famosas dentro y fuera de Corea. Puedes encontrar los 16 episodios de Playful Kiss completamente gratis dentro del sitio.

Además en el canal de YouTube, YTKISS puedes ver los capítulos especiales que dan continuidad a esta romántica historia.