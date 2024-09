Alistan censo de damnificados en Guerrero por Huracán John; AMLO confirma que no hubo muertos tras paso de Helene

El Servicio Meteorológico Nacional prevé que John nuevamente toque tierra, ahora entre Colima y Michoacán. (REUTERS/Javier Verdin)

En su conferencia matutina de este jueves 26 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció un breve balance de los daños causados por los huracanes John y Helene; el primero impactó la noche del lunes en Guerrero y el segundo pasó muy cerca del estado de Quintana Roo la mañana del miércoles.

Sobre John, AMLO dijo que este sábado 28 de septiembre la Secretaría del Bienestar iniciará un censo para conocer exactamente cuántas personas resultaron damnificadas tras el primer impacto del ciclón, aunque de manera preliminar dijo que se tiene conocimiento de 700 viviendas dañadas y desafortunadamente se confirmó la muerte de cinco personas en Tlacoachistlahuaca, Malinaltepec y Acapulco.

“El huracán empezó en la Costa Chica, entró con categoría 3, afortunadamente no fueron muchos los daños en esa región... Estamos atendiendo a toda la población, está el Plan DN-III, el Plan Marina y el Plan Guardia Nacional, Protección Civil, las autoridades municipales y de Guerrero, la Comisión Federal de Electricidad; se le va a ayudar a todas las familias”, precisó López Obrador.

Por otro lado, el mandatario precisó que luego de que los remanentes del ciclón fueran absorbidos por una baja presión y nuevamente se formara el Huracán John, éste ahora se dirige a las costas de Michoacán y Colima, donde se prevé que impacte en las próximas horas; ante este panorama, alertó que seguirán las fuertes lluvias y rachas de viento.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Huracán John alcanzó la Categoría 1 la mañana de este jueves y se prevé que en toque tierra por la noche o en las primeras horas del viernes entre los municipios de Aquila y Coahuayana, Michoacán, y Tecomán, Colima. “Está registrando un comportamiento variable y se mueve lentamente, por lo que se recomienda a los estados de Guerrero, Michoacán y Colima extremar precauciones”, indicó el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En la Costa Chica de Guerrero se desplegaron los planes DN-III, Marina y Guardia Nacional para atender a los afectados por el huracán John. (REUTERS/Jorge Luis Plata)

Saldo blanco en Quintana Roo por Helene

Asimismo, AMLO informó que tras el paso el Huracán Helene muy cerca de las costas de la Península de Yucatán, las autoridades no reportan víctimas que lamentar y sólo daños materiales. El presidente confirmó que el ciclón sigue avanzando sobre el Golfo de México hacia la costa sur de los Estados Unidos.

“Ya pasó por la Península y va hacia Florida, allá se están preparando para la llegada. Deseamos de todo corazón que no les afecte, pero va para allá. En el caso de Quintana Roo no hubo que lamentar la pérdida de ninguna vida humana, hablé con la gobernadora ayer y eso fue lo que me informó”, abundó López Obrador.

La gobernadora Mara Lezama informó esta mañana que tras el paso de Helene, muy cerca de las costas del estado, poco a poco se restablecen las actividades; ya fueron reabiertos los puertos a embarcaciones mayores, el transporte público ya opera con normalidad y los aeropuertos ya tienen vuelos de llega y salida sin contratiempos.