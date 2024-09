Wendy Guevara no perdona a Sian Chiong y asegura que le daban ganas de golpearlo

(Especial)

A pesar de que Sian Chiong y Wendy Guevara se reencontraron en una reciente gala de La Casa de los Famosos México y al parecer limaron asperezas, la ganadora de los 4 millones de pesos tuvo un encuentro con los medios de comunicación donde aseguró que se molestó tanto con él que le daban ganas de golpearlo.

“Tú sabes que te estresa que hablen mal de ti, a mí me estresó horrible. Me daban ganas de darle un bofetadón”, contó Wendy a las cámaras. “Pero dije ‘¿por qué?’ Porque dicen que sabe karate y no me vaya a dar él a mí”.

Y es que en su momento, Sian Chiong intentó echarle flores a Ricardo Peralta, pero en su acción terminó por menospreciar a Wendy. Esto fue lo que el cubano dijo al interior de La Casa de los Famosos México: “Qué bueno que en esta temporada entraste tú [Ricardo] representando a la comunidad gay, porque ya ves tu comadre que estuvo en la otra temporada no aporta nada, no es una persona estudiada”.

Días después, Wendy le contestó al insulto en una transmisión en vivo, diciendo: “Me extraña que vengas a otro país donde te empieza a ir bien, te empiezan a dar oportunidades, papacito, hay más gente que no estudió y es la gente que prende la tele para que salgas en una novelita. Ojalá que cuando salgas, abras los ojos y que veas que por esa gente que no estudió tú tragas”.

Acusan a Sian Chiong de “manosear” a Gomita

Uno de los participantes más polémicos de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México fue sin duda Sian Chiong, actor y modelo cubano que comienza una carrera en México. Además de unirse al equipo Tierra, Sian tuvo varios momentos controversiales que provocaron distintos señalamientos por parte del público.

Y es que una de las acusaciones más polémicas en contra de Sian tuvo que ver con supuesto acoso sexual. Durante su estancia en La Casa de los Famosos, Chiong tuvo ciertos acercamientos a compañeras como Briggitte y Gala que no fueron bien vistos por los fans.

En más de una ocasión, el cubano fue acusado de hacer tocamientos indebidos, pues en efecto, hubo desde abrazos hasta nalgadas evidentes. Tras salir eliminado, el actor justificó su actuar argumentando que eran simples actos de cariño derivados de una situación “cultural”.

A días de la gran final, se realizó una gala con los eliminados, donde estuvo gran parte del cuarto Tierra, entre ellos Sian y Gomita. Algunos internautas han señalado que durante la emisión, Chiong se acercó demasiado a la exhabitante, acción que provocó que ella se molestara y le retirara la mano de su cintura.

Cuando esto ocurre, la cara de Gomita desaparece del rango de visión de la cámara, por lo que se desconoce su verdadera reacción, si era de enojo genuino o de broma. No obstante, el clip del momento comenzó a recorrer las redes sociales y estos son algunos de los comentarios de los fans:

“Bien por Gomita. Ojalá fuera de cámaras le de un santo madraz... para que llore de verdad. ¿O también esto fue sacado de contexto? Que ya dejen de tenerlo a cuadro lo DETESTAMOS”, “Dentro y fuera es igual de despreciable y desagradable, no entiendo porque nos lo imponen todas las noches...ahora qué pretexto vas a poner “, “Mañana a sacar las lágrimas de mi alegría para decir que esta arrepentido”.