"No te han gaseado lo suficiente", dice Epigmenio Ibarra a periodista para negar uso de gas contra trabajadores del Poder Judicial (Cuartoscuro)

El productor mexicano Epigmenio Ibarra tuvo un fuerte encontronazo con la periodista de investigación Miriam Moreno durante su participación semanal en el espacio informativo de Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula.

Todo se originó después de que el productor reprochó la supuesta queja de trabajadores del Poder Judicial que protestaron el 10 de septiembre en las inmediaciones de la Antigua Casona de Xicoténcatl por el uso de gas lacrimógeno para disipar la manifestación mientras se realizaba sesión del Pleno del Senado.

Ello provocó que Ciro Gómez Leyva pidiera a Miriam Moreno que se incorporara a la conversación, pues ella estuvo en la manifestación y dio cobertura a lo que ocurría a las afueras de la sede alterna del Senado de la República. La periodista intentó narrar cómo ocurrieron los hechos, y aseguró que ese día los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México activaron los extintores contra los manifestantes, sin embargo; asegura que estaba mezclado con un químico, derivado a que le provocó irritación en los ojos y picazón en la garganta.

CIUDAD DE MÉXICO, 10SEPTIEMBRE2024.- Continúan los empujones entre los manifestantes que se oponen a la Reforma del Poder Judicial, solo que ahora se trasladaron a la Vieja Casona de Xicoténcatl, en donde se está sesionando luego de que muchos de estos inconforme a estás disposiciones lograrán incursionar en el pleno del Senado, sede Reforma. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Sin embargo, ello provocó que Epigmenio Ibarra rechazara la veracidad, cuestionó a la reportera si había realizado pruebas al gas que se les habría roseado para confirmar la presencia de otro químico y de no ser así se trataba de una mentira por parte de la periodista. Incluso, acusó de que no “había sido lo suficientemente gaseada”, asumiendo que no podía hacer la narración de lo que ocurrió aquella noche.

“Hubo una mezcla que picaba los ojos se consignó en ese momento, porque no fue Miriam Moreno, éramos todos los reporteros que estábamos ahí, resentimos el polvo extintor, sí con lo que suelen disipar las manifestaciones”, dijo Miriam Moreno.

“¿Ya te han gaseado?”, preguntó Epigmenio Ibarra.

“Me han gaseado, señor. He estado (...)”, respondió Moreno.

“¿Era gas pimienta lo que se roseó?”, sentenció Epigmenio Ibarra.

“Era gas no sé que tipo de gas, era un tipo de gas y estaba mezclado, y ahí enfrente de los policías se los dijimos_ ‘Esto no es un extintor solamente en polvo, aquí hay una mezcla de un químico’”, aclaró la periodista.

“Mintieron, están mintiendo”, descalificó Ibarra.

“No no estoy mintiendo, señor. A mí se me irritaron los ojos y picaba”, sentenció Moreno.

“Siento que no te han gaseado lo suficiente. No, no han sufrido lo suficiente”, acusó Ibarra.

Posteriormente a una aclaración de cómo se usa el gas lacrimógeno, desde la experiencia del productor, no permitió la narración Miriam Moreno sin interrupción, en su lugar la acusó de que su crónica estaba “viciada de origen por la señora”.

Las diferencias con Epigmenio Ibarra y las constantes preguntas que surgían, justificadas a que faltaban detalles de lo que contaba la periodista, provocaron que discusión terminara sin que se llegara a ninguna conclusión.

El debate entre el productor y la periodista ganó popularidad en redes sociales, quienes criticaron el tono y la forma en que se dirigió Epigmenio Ibarra a Miriam Moreno, al llamarla señora y alzando el tono de voz para que fuera la suya la que se escuchaba más en cada argumentación.

“Quiero ver que te atrevas a hablarle así a Ciro Gómez. Eres lo peor que hay Epigmenio Ibarra y le faltaste el respeto a Miriam Moreno. Llámala por su nombre no la invisibilices. Misógino”, escribió la activista Saskia Niño de Rivera.

La colectiva feminista, Las Brujas del Mar se solidarizaron con Miriam Moreno porque Epigmenio Ibarra “no paraba de interrumpirla e insultarla”. Además, compartió videos de como fueron disipados los manifestantes del Poder Judicial y pruebas del supuesto uso de gas lacrimógeno contra las mujeres que marchan el 8M.