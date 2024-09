Mariana Ochoa revela que Ari Borovoy ni la volteaba a ver en el escenario tras conflicto: “No tuvo humildad”

La disputa se hizo pública cuando Borovoy anunció que OV7 no participaría más en el 90's Pop Tour (Foto: Instagram@ soymarianaochoa)

Mariana Ochoa ha revelado detalles sobre el conflicto con su ex compañero de OV7, Ari Borovoy, en una entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube.

La cantante explicó que la disputa se hizo pública en 2019 cuando Borovoy anunció que el grupo no participaría más en el 90′s Pop Tour, lo que generó una ola de reacciones y abucheos hacia él.

El conflicto se intensificó cuando Borovoy, a través de su empresa BoBo Producciones, decidió bajar a OV7 de dos conciertos en la Arena Ciudad de México en diciembre, a pesar de tener un contrato firmado. Esto provocó una reacción negativa del público y de la Profeco.

“Estábamos en el 90′s Pop Tour cuando todo esto ocurrió, llevaba meses, nadie dijo nada porque nuestra intención no es que se hiciera público, se hizo público porque él subió un tuit bajándonos de los dos conciertos de la Arena Ciudad de México un diciembre y aunque tenemos un contrato firmado, esto fue público, él nos bajó públicamente y se le vino la gente, la Profeco, un abucheo, fue horrible”.

Borovoy evitaba saludar y hacer contacto visual con Ochoa en el escenario (Foto: Instagram)

Ochoa recordó un momento en el 90′s Pop Tour cuando Borovoy fue abucheado por el público. Aunque sintió pena por él, ni ella ni sus compañeros sintieron la necesidad de consolarlo debido a la traición que percibieron. “Nos había clavado una puñalada en la espalda”, enfatizó.

“Sentí horrible, pero no para ir a abrazarlo, nos preguntaban que por qué no habíamos ido a abrazarlo, pero lo que hizo fue una ching*dera, a ninguno de los que estaba arriba en el escenario nos nació ir a abrazarlo”.

Durante la entrevista, Ochoa compartió que el conflicto comenzó antes de la pandemia, cuando la gira del grupo se canceló y el contrato terminó.

A pesar de los esfuerzos por rescatar la gira y limar asperezas, la relación entre ambos no mejoró. Según Ochoa, Borovoy evitaba saludarla y mirarla en el escenario, lo que dificultó cualquier intento de reconciliación.

Durante seis meses, Ochoa intentó acercarse a Borovoy sin éxito (Foto: Instagram@ soymarianaochoa)

Ochoa relató que durante seis meses intentó acercarse a Borovoy, preguntándole por su familia y elogiando sus pertenencias, pero siempre recibió una respuesta negativa.

“Nunca tuvo la humildad de decir: ‘me equivoqué’, pasó la pandemia, la gira se había caído, el contrato había terminado, logramos rescatarla, pero pensé que el día a día nos iba a ayudar a limar las asperezas y hubo muchos ensayos en donde yo llegaba a hacerle la plática, preguntarle por su familia, chulearle sus tenis y recibía lo contrario, hacía que hablaba por teléfono”, contó en el popular programa de internet.

Finalmente, decidió dejar de intentar reconciliarse al ver que Borovoy no cambiaba su actitud.

“Lo intenté seis meses y después hice todo lo que pude. Te perdoné, pero si tu soberbia no pasa por la puerta, llégale compadre. Toda la gira no me contestó un hola y dejé de decirle hola, cantaba y él veía hacia la pared, ni siquiera voltearme a ver”, relató la cantante de Qué importa.

La relación entre Ari y Mariana no mejoró a pesar de los esfuerzos por reconciliarse (Foto: Instagram)

La entrevista con Yordi Rosado permitió a Ochoa expresar su frustración y tristeza por la situación con Borovoy, a quien consideraba uno de sus mejores amigos.

Según la también youtuber y empresaria, a pesar de los intentos de reconciliación, la falta de humildad y la actitud de Borovoy impidieron que la relación mejorara.