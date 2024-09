Exigen a David Monreal esclarecer la explosión durante el concierto Prófugos del Anexo en la Feria Nacional de Zacatecas

El gobierno de Zacatecas señaló que la explosión se originó por una acumulación de gas (Foto: X/@DavidMonrealA)

La diputada federal Noemí Luna Ayala exigió al gobernador David Monreal Ávila investigar a fondo la explosión que se registró el pasado fin de semana durante la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza) 2024.

Fue en la madrugada del 23 de septiembre, durante el concierto “Prófugos del Anexo” de Alfredo Olivas y Julión Álvarez, cuando se reportó una explosión al exterior del estadio Carlos Vega Villalba, ubicado en la Calzada de los Deportes.

El incidente quedó registrado en un video grabado al interior del recinto, en el que se escucha un fuerte estruendo que generó alerta entre los miles de asistentes. El estallido provocó que 14 personas resultaran lesionadas y tuvieran que recibir atención médica.

En un primer momento, las autoridades indicaron que la explosión había sido generada por una “acumulación de gas”. Esta información fue atribuida al secretario general del Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, quien incluso aseguró que en la Fenaza no se reportaron incidentes de violencia.

Sin embargo, la diputada Luna Ayala indicó que hay dudas sobre lo que realmente ocurrió, ya que se presume que pudo haber sido un “atentado” realizado por un grupo de la delincuencia organizada.

En ese sentido, la también coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) rechazó la versión de las autoridades en la que se mencionaba una acumulación de gas al interior de un negocio, pues indicó que en la zona no se detectó ningún establecimiento.

Además, señaló que algunas personas fueron lesionadas con esquirlas, por lo que la detonación pudo haber sido generada con un artefacto explosivo, el cual fue activado entre dos unidades de seguridad pública.

“No encuentran por ningún lado el puesto ambulante y a los lesionados les extrajeron esquirlas”, manifestó

Una explosión causó confusión y temor entre los asistentes al concierto de Julión Álvarez en la Fenaza (Foto: Especial)

Posteriormente, Dominio Público reportó que en Zacatecas se desplegaron mantas en las que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) supuestamente se atribuía la explosión. Asimismo, culpaba al gobernador David Monreal de permitir la entrada de Los Mayos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa.

“Lo de hoy no fue un tanque de gas, si no una llamada de atención al gobernador David que vendió el estado a los jotos de los Mayos. No se metan autoridades a una guerra que no es suya. Zacatecas es de las 4 letras”, se lee en la imagen que está firmada por El Señor de los Gallos, como se le conoce también a Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.

Filtran audio de policía

En redes sociales se difundió un audio en el que agentes policiacos indican que se trató de un “ataque armado” dirigido a una patrulla y un camión de la Policía Estatal Preventiva (PEP).

Según reportes de El Universal, el audio pudo haber sido una llamada de emergencia para solicitar refuerzos en la zona, ya que se escuchan varias voces y una oficial refiere que se trató de una granada, como se menciona en la conversación:

-Fue un ataque armado para Mujer Segura

-¿Dónde se encuentran?

-Afuera del estadio comando, en la parte de los juegos, por aquí fue directamente a la patrulla

-Vamos para allá, den lugar exacto

-Avenida Calzada de los Deportes, al parecer fue una granada ¡Es una granada, es una granada!

Hasta el momento, las autoridades zacatecanas no han determinado las causas que provocaron la explosión durante la Fenaza. En cuanto a las personas lesionadas, Rodrigo Reyes informó que sólo dos de ellas necesitaron una intervención quirúrgica mayor, pero aseguró que se encuentran estables.