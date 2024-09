La Casa de los Famosos México: así fue el debate entre los finalistas

Los integrantes de cuarto Mar se enfrentaron en una discusión por la gran final. (Captura de pantalla YouTube El 5)

La Casa de los Famosos México 2 en su última semana de transmisiones, los finalistas ya fueron a dados a conocer y en esta semana se llevarán a cabo diversas actividades y dinámicas. Karime Pindter, Mario Bezares, Gala Montes, Arath de la Torre y Briggitte ahora compiten por los 4 millones de pesos. No obstante, uno de ellos saldrá el miércoles 25 de septiembre para que solo 4 lleguen al cierre del domingo.

Por tal motivo, este lunes los habitantes tuvieron un debate de frente para convencer a la audiencia de votar por su favorito. Cada uno de los famosos dispuso de 30 segundos para exponer sus razones en las diferentes categorías del debate: “Jugué con estos principios y valores”, “Propuse iniciativas, participación, diversión”, “Mi aporte en las tareas de la casa”, “Tuve suerte capacidad o destreza” y “Debería obtener el reconocimiento porque”.

“Jugué con amor, sobre todo con respeto y tolerancia. Estuve al principio en un cuarto al que jamás pertenecí porque no habían los principios que iban conmigo. Llegué a un cuarto que se convirtió en una familia”, declaró Briggitte Bozzo.

Cada uno de los habitantes expresó sus argumentos para diferentes temas. (Captura de pantalla YouTube El 5)

“Mis principios siempre fueron la cordialidad, la amistad y sobre todo el respeto. Fui íntegro, nunca abusé, ni ofendí a nadie”, aseguró Mario Bezares. Por su parte, Karime se dijo orgullosa de lo que el equipo logró, “Me convertí en la producer de Mar, empezamos desde ‘El Gallinazo’ en tanga, aquel beso con Sabine Moussier, las tías, ‘La Hora Pico’, La familia ñera, amarrarnos, hacer mil cosas...”.

“Lealtad, tolerancia, empatía, amor, respeto y generosidad. Me fui fiel a mí misma y a lo que aprendido de la vida esperando que aquí dentro pudiera poner todo en práctica”, comentó Gala.

Finalmente Arath reveló haber jugado con honestidad, “Todo desde el amor, justicia, tolerancia, respeto y empatía. Tuve el valor para enfrentar muchas situaciones, incluso cuando se atacó la integridad de mis hijos. Fui leal a mis compañeros de equipo”.

¿Por qué deberían ganar La Casa de los Famosos México?

Arath de la Torre fue el primero en responder y explicó que siempre buscó mantener unido al equipo, “Tener congruencia, resiliencia, estrategia, protección a mis reinas, a mi compañero de cuarto. Jugué limpio, mi objetivo como líder de Mar fue exterminar a Tierra y lo logré, no hubiera podido sin un equipo”.

Mientras que Briggitte dejó en manos del público al ganador, “Me gustaría ganar porque he demostrado tener mucho valor como mujer, he aprendido de mujeres empoderadas, estar aquí encerrada no es fácil. He jugado con amor y mi niñez interior”.

De acuerdo a internautas, Karime Pindter habría sido la ganadora del debate. (Captura de pantalla YouTube El 5)

Mario Bezares detalló la apertura que tuvo y libertad para mostrarse tal y como es, “Tuve la compatibilidad de todos los habitantes, logré ser como soy. (...) Es maravilloso con esta experiencia compartírselas a los demás”. Por su parte, Gala Montes fue directa en su respuesta, “Me gustaría ganar porque mi más grande sueño es donar un porcentaje a una fundaciones de mujeres con cáncer de mama llamada FUCAM. Esta fundación atendió a mi mamá en dos ocasiones”, dijo.

Finalmente Karime agradeció al público por dejarla llegar hasta esa etapa del juego. “Lo he dado todo, nunca me he rendido, he puesto la mejor cara, he impulsado a mis a amigos, a mi equipo y creo que cumplí el objetivo principal. Disfrutar, divertirme y salir como una mejor persona”.