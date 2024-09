Reportan balacera en Ciudad Cooperativa Cruz Azul por disputa de planta cementera

Al menos cuatro camiones arribaron a la Ciudad Cooperativa Cruz Azul previo a las balaceras (Foto: X@LasVocalesRadio)

En la madruga de este lunes, habitantes de Ciudad Cooperativa Cruz Azul (ubicada en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo) reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego que han generado una movilización policiaca en la zona.

Reportes preliminares señalan que varios autobuses ingresaron a la ciudad y se trasladaron hacia la planta cementera, donde posteriormente se reportó una balacera.

Informes de Quadratin indican que fueron al menos cuatro camiones con rutas de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) los que llegaron a la planta cementera. Acto seguido, sus tripulantes descendieron de las unidades y comenzaron a golpear y amedrentar a la gente que se encontraba en el lugar.

Se presume que esto formaba parte de un intento de un “grupo de choque” para apoderarse de la fábrica de cementos. Esto, a su vez, generó persecuciones vehiculares en diversas calles de Ciudad Cooperativa.

Trascendió la detención de personas menores de edad durante los disturbios en Ciudad Cooperativa Cruz Azul (Foto. X@MLopezSanMartin)

Ante esta situación, elementos de la Policías Estatal y Municipal desplegaron un operativo para controlar el connato de violencia. De manera extraoficial se reportaron detenciones de civiles, pero hasta el momento las autoridades hidalguenses no lo han confirmado.

Debido a que las persecuciones se extendieron a otros puntos de la zona, se optó por suspender las clases en todas las instituciones educativas de todos los niveles en Ciudad Cooperativa Cruz Azul para este lunes 23 de septiembre. Esto con la finalidad de salvaguardar la integridad de las y los estudiantes.

Lo anterior también generó la interrupción del transporte en la ciudad. La línea de autobuses Autotransportes Valle de Mezquital (AVM Ovnibus) informó sobre la suspensión de su servicio hasta que se restablezca el orden.

“Debido al bloqueo en Cruz Azul se suspende el servicio hacia ese destino hasta que se normalice la situación. Les mantendremos informados. Agradecemos su comprensión”, advirtió la línea de autobuses a través de redes sociales.

(Foto: Especial)

“No sabíamos a lo que veníamos”

Una joven de 19 años que se identificó como Sharon Mayte Rodríguez comentó en entrevista para el medio Semanario Rumbos que viajó a Ciudad Cooperativa luego de recibir una invitación para trabajar. De acuerdo con su declaración, ella no sabía sobre los disturbios que se iban a generar en el lugar.

“A mí una amiga me dijo que si veníamos a hacer limpieza y le iban a dar un trabajo, que si la podíamos apoyar. Yo le dije que sí y los invité a ellos, pero ellos son mis hermanitos y son menores de edad. No sabíamos a lo que veníamos, se lo juro, somos personas estudiantes. Trabajamos, no tenemos necesidad de 300 pesos”, comentó la joven con voz entrecortada.

Sharon, junto a sus hermanos y otros jóvenes, fue asegurada por la Policía Estatal, como se observa en una transmisión realizada en redes sociales. Aseguró que ellos provienen de un pueblo llamado San Juan de Aragón y que un autobús los recogió en la avenida 412.

Hasta la edición de esta nota se desconoce el número de detenidos por el connato de violencia acontecido en Ciudad Cooperativa. Sin embargo, medios locales han reportado el aseguramiento de otros menores de edad. En tanto, la planta cementera quedó resguardada por los mismos trabajadores.