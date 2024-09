“Pensé que tenía amigos ahí”; Eugenio Derbez rompe el silencio sobre su salida de Televisa | VIDEO

Fotos: Gettyimages Cuartoscuro

Eugenio Derbez presentó oficialmente el tráiler de Y Llegaron de Noche, comedia producida por la plataforma ViX que llegará a su catálogo el próximo 4 de octubre. La película no solo marca el regreso del actor a la comedia en español, también un acercamiento con Televisa, empresa que desde hace varios años ejerció un veto en su carrera.

Bajo este contexto, Imagen Televisión estrenó una entrevista que Eugenio Derbez sostuvo con el periodista Gustavo Adolfo Infante para el programa El Minuto que Cambió Mi Destino Sin Censura. Durante la conversación, el actor, quien recientemente estuvo en la Casa Blanca como parte de los festejos de la Hispanidad, habló sobre su rompimiento con la empresa a la que definió como su casa.

Eugenio Derbez y su veto en Televisa

En julio, Eugenio Derbez fue galardonado con el premio ‘Leyenda del Año’ en los Premios Aura 2024. Durante su discurso, lanzó algunos dardos a Emilio Azcárraga, presidente de Grupo Televisa, empresa en la que el actor comenzó su carrera en los programas Anabel, En Familia Con Chabelo y Cachún cachún ra ra!

Derbez hizo un juego de palabras entre los premios Aura y Emilio Azcárraga, para burlarse de la hegemonía que Televisa tuvo en la televisión durante varias décadas. “En México solo había los Premios TVyNovelas, que son los Emi, los de Emilio”, expresó. Su chiste avivó el interés por conocer los motivos que generaron un distanciamiento entre el actor y el empresario.

Infante cuestionó a Derbez sobre el tema. Fiel a su estilo, el actor ironizó sobre el impacto que ha tenido en su carrera el veto que Televisa le impuso desde hace varios años. “Estoy muy preocupado, no duermo”.

Luego, reconoció que no entendía como surgió el distanciamiento con la televisora donde su madre, Silvia Derbez, y él se consagraron: “Televisa fue mi casa, fue mi todo. Ahí hice mi carrera, ahí me desarrollé como comediante. Crecí en los pasillos con mi mamá y de repente, no entiendo. Si me preguntarás cuál es la razón, no entiendo. Sé que si de dan cuenta, las últimas cosas que he hecho no voy a promocionarlos a los programas de Televisa, vengo a Imagen, vengo a TV Azteca, pero allá no”.

Derbez, quien tras producir los exitosos programas Al Derecho y al Derbez, Derbez en Cuando y La Familia P. Luche migró a Estados Unidos para consagrarse en Hollywood, lamentó la ruptura, pero aseguró que desde hace mucho tiempo aceptó esta realidad. “Ni ellos me necesitan ni yo a ellos, entonces cada quien por su lado. Me da tristeza porque ahí fue mi hogar, pensé que tenía amigos ahí, pero la vida así es”.

Ante la insistencia de Gustavo Adolfo Infante, Eugenio Derbez recordó una anécdota que pudo haber marcado el origen de su rompimiento con Televisa. Según Derbez, una opinión sincera cambió su relación con el empresario Emilio Azcárraga Jean.

“Alguien me hizo una entrevista, alguien me preguntó qué se siente ser la estrella de Televisa. Respondí: ‘Mira, esto es un negocio. A mí me van a querer mientras yo dé resultados, el día que deje de dar resultados, esto se acaba’. Me mandaron a llamar a las oficinas para reclamarme. Dije: ‘Perdón, los quiero mucho, pero es la verdad’”, expresó Derbez, quien recordó que incluso recibió una llamada de parte de Emilio Azcárraga Jean, quien le recriminó haber descrito su amistad como una mera relación de trabajo.

Las declaraciones de Eugenio Derbez se dan justo cuando ViX, plataforma de contenido streaming ligada a TelevisaUnivision estrena el nuevo filme del actor. Incluso, el largometraje tuvo una mención en el programa de mayor audiencia de la televisora, La Casa de los Famosos México. Donde sus habitantes crearon una coreografía como parte de uno de los retos establecidos por la producción.

Hasta el momento, es incierto si estas nuevas expresiones podrían contribuir a enfriar una relación que, después de muchos años, parecían retomarse.

