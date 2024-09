Cómo fue la boda tropical de Vanessa Hudgens y Cole Tucker en un “museo” de México

Vanessa Hudgens escogió Tulum para su ceremonia nupcial (IG/cotuck)

Vanessa Hudgens y el beisbolista, Cole Tucker finalmente se casaron el 2 de diciembre de 2023 en una lujosa, pero discreta boda en las costas caribeñas de Quintana Roo, México.

La pareja se comprometió el 14 de febrero de ese año, también conocido como el día de San Valentín en la icónica Torre Eiffel de París “La ciudad del amor” luego de tres años de noviazgo.

“Me sorprendió mucho. Sabía que ése sería el lugar ideal, pero me olvidé de ello porque no quería tener expectativas sobre ese viaje. Sólo quería disfrutar el momento, y así él me agarró completamente desprevenida” comentó la actriz en una entrevista para la revista Vogue.

¿Cómo escogieron México para su boda?

Luego de comprometerse, la pareja pasó meses decidiendo donde sería un lugar ideal para su ceremonia nupcial, debido a que la cantante y actriz quería que su boda fuera única.

“Sabía que nunca había asistido a una boda como la que yo quería ofrecer, así que tuve que pensar fuera de la caja. Encontrar el lugar de la celebración fue lo más difícil. Sabía que no quería hacerlo en la playa, ni en un salón de baile, ni en el campo, todas esas eran cosas que yo no quería. En cambio, quería estar rodeada de naturaleza, verdor y follaje” comentó Hugens en una entrevista con la periodista Alexandra Macon.

La actriz llevaba tiempo siguiendo en Instagram la cuenta del Hotel Azulik, en Tulum, un lujoso resort y museo con temática selvática ubicado en el pueblo Mágico del estado de Quintana Roo en el sur de México. Al ver las imágenes de la cuenta, no dudó en decirle a su prometido que quería casarse ahí.

La boda de ensueño

El evento estuvo lleno de sentimentalismo y personas importantes para ellos según compartió Vanessa Hudgens para la revista Vogue.

La ceremonia religiosa fue al aire libre y estuvo dirigida por el monje y escritor best seller Jay Shetty, quién cuatro años antes de ese día había creado un curso de meditación donde la pareja se conoció.

Además, los novios vistieron ostentosos y caros atuendos para su día especial que fueron diseñados por su amiga personal, la diseñadora de alta moda, Vera Wang.

Hudgens escogió un vestido de color marfil claro y chartreuse, de corte al bies, con cuello de campana y escote en la espalda. El velo era de tul marfil claro con un bordado personalizado que decía: ‘Mrs. T December 2nd, 2023′, en una tipografía gótica de más de 500 mil pesos mexicanos.

Por su parte, Cole llevaba una chaqueta de lana de doble botonadura y solapa de Me by Canali, en color hueso, con pantalones de lino y lana tostados y una camisa de vestir blanca de algodón. También llevaba una pajarita de seda color hueso y zapatos Louboutin.

Durante todo el evento no hubo más de 100 invitados conformados principalmente por la familia de los recién casados y amistades muy cercanas como compañeros de equipo de Tucker o actrices con quién trabajó Vanessa Hudgens.

Así es el lujoso hotel donde se realizó la boda

Según el portal de la revista México Desconocido, Azulik es un museo de arte y también un hotel de lujo ubicado en medio de la selva perteneciente a Tulum.

Toda su arquitectura está adaptada al hábitat de la selva y está construida con materiales de la región como madera y bejuco. Los espacios están creados a manera que se sienta la conexión con el Mar Caribe y la selva maya.

Además, las habitaciones no cuentan con internet, televisión, teléfono ni electricidad, por lo que en verdad es un lugar para desconectarse de todo y simplemente disfrutar de un momento con uno mismo, el mar y la selva. Durante el día los espacios son iluminados por la luz natural y durante la noche se provee de veladoras.

El precio para hospedarse en el hotel varía de los 8 mil pesos a los 12 mil por noche según las características de la habitación.