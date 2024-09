Elena Poniatowska revela que fue abusada sexualmente y tuvo un hijo de un “maestro” de la literatura de nuestro país

La autora mexicana Elena Poniatowska, de 91 años, en a una conferencia de prensa un día después de ser anunciada como ganadora del Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español. (Foto AP/Arnulfo Franco )

En una revelación sin precedentes, que volvió a ser retomada, la emblemática escritora polaca-mexicana, Elena Poniatowska, dijo a un medio español que en su juventud fue abusada sexualmente por otra figura emblemática de la literatura de nuestro país, nada más y nada menos que Juan José Arreola (1918-2001), algo que cayó por más de seis décadas, señaló.

¿Cómo fue?

Derivado de dicho ataque sexual, nació su primogénito Emmanuel Haro Poniatowska. Relató que los hechos ocurrieron en 1955, ella tenía 23 años y él, ya un reconocido y premiado autor, de 37 años y casado; asistía los talleres literarios de Arreola, a quien en ese entonces era seductor y manipulador, cualidades que ocupaba para embaucar a sus alumnas y jóvenes que le mostraban admiración.

Se trató de, “Un abuso de un hombre adulto con una muchacha totalmente encandilada, que además salía de un convento de monjas y, es horrible decirlo, pero no sabía lo que le estaba sucediendo”, expresó.

Tras quedar embarazada, se refugió en Europa, específicamente en Italia, luego de que el autor de “Confabulario” una y otra vez intentó persuadirla para que abortara. Cabe destacar que su hijo lleva el apellido del astrónomo Guillermo Haro, con quien la escritora contrajo nupcias años después.

Agregó que nunca más volvió a ver a literato, quien además jamás visitó al niño en vida como tampoco se interesó por él sentimental ni económicamente.

De igual forma, “Elenita”, como cariñosamente se le conoce en México, narró parte del ataque en su último libro “El amante polaco” editado en el 2013, “Estoy sola. No sé que es el amor. Lo que me ha sucedido. El catre, la amenaza, el ataque nada tienen que ver con lo que leí en los libros”, manifestó en el texto; varios años después, lo que ocurrió sigue generando impacto.

Juan José Arreola (Foto: Twitter@VSCLS)

Don verbo

En 1976, se publicó “Minotauromaquia”, de la escritora mexicana Tita Valencia, obra por la cual ganó el Premio Villaurrutia -el más importante de México-, en él describió una relación tormentosa y con violencia verbal en términos de crueldad, que no de grosería, que la llevó a estar en un hospital.

Desde ese entonces, aquellas líneas, acusaban al mismo personaje con disfraz de intelectual, “Porque guapo no era”, dijo Valencia años después al mismo medio ibérico que entrevistó a Poniatowska, “me enamoré perdidamente de su don de la palabra”, una relación que pronto se reveló desigual y atormentada.

La familia del autor

Ante tales acusaciones, la familia Arreola hizo pública una carta con la que intentaron desacreditar las declaraciones de Poniatowska y Valencia, señalándolas como falsas por lo que procedió a divulgar correspondencia privada entre Poniatowska y Arreola para “demostrar” que ambos tenían una relación consensuada.

“Con tristeza y molestia hemos leído las recientes declaraciones de dos conocidas autoras que, efectivamente, sostuvieron relaciones sentimentales con nuestro padre y abuelo. La verdad de los hechos de aquellos años se ha transformado hoy en una injusta narrativa de falsedades que no podemos soslayar”, indicó la misiva, y para comprobarlo agregaron la correspondencia que envío Poniatowska a Arreola desde Italia.

“Ahora estoy tranquila y tu presencia solo me haría daño… Tengo una idea de ti que no cambiará jamás, y es una idea grande y noble, pero tu presencia es dañina, Juan José, y desconcertante… En México, podrás hacer lo que quieras, pero aquí déjame sola…”, refiere el documento fechado el miércoles 21 de febrero de 1955.

“Tengo una formación de niña de convento de monja, de católica, me siento culpable de todo. Van a decir que yo me puse a provocarlo, a bailar encuerada el chachachá delante de él. Me parece imposible que ahora sea yo a la que sientan en el banquillo de los acusados,” manifestó la nonagenaria a un medio impreso mexicano.

Elena Poniatowska (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)