Adrián Marcelo regresa y suelta su primer mensaje tras salir de ‘La Casa de los Famosos México’: “Una polémica más”

Adrián Marcelo volvió tras abandonar La Casa de los Famosos. | Portada: Jovani Pérez, Infobae México.

Tras una protagonizar más de una controversia y salir de La Casa de los Famosos México por su propia voluntad, Adrián Marcelo regresó a las redes sociales y escribió su primer mensaje. El regiomontano se pronunció por fin sobre todo lo ocurrido en el reality show.

Y es que su participación en el programa de televisión fue, por lo menos, polémica. El creador de contenido fue duramente criticado, tanto por habitantes como por fans, quienes lo acusaron de misoginia y violencia psicológica.

Incluso, algunas marcas que se patrocinaban en La Casa de los Famosos México terminaron por abandonar a Televisa, y aunque no dijeron textualmente el nombre de Adrián Marcelo, argumentaron que sus valores no concordaban con las actitudes de algunos de los habitantes. Una vez afuera, algunos empresarios han cancelado eventos que tenían programados con el regiomontano, como fue el caso de Hermanos de Leche en el Pepsi Center.

Adrián Marcelo escribió en X, antes Twitter:

Adrián Marcelo se fue de La Casa entre controversias y polémicas. (@mrdoctor)

“Hace mucho me habría dejado de dedicar a lo que sea que me dedico, si los intentos de cancelación y polémicas me quitaran seguidores y no lo contrario. Una polémica más, una menos. Lo que sea. Nos vemos pronto en las calles… Por donde sea, pero conmigo”.

El mensaje causó todo tipo de reacciones en redes sociales, desde las condenatorias hasta las que aplaudieron su posición. El regiomontano fue, sin duda, el participante más controversial de toda la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.

Las controversias de Adrián Marcelo en LCDLFM por las que fue acusado de misoginia

Fueron varios comentarios que el regiomontano soltó durante el programa, pero hubo algunos de ellos que provocaron más polémica entre los habitantes y los televidentes. El primer gran escándalo ocurrió una noche en la que Ricardo Peralta reclamó al team Mar por haber sacado el colchón de Sian Chiong del cuarto, por supuestamente ser un traidor.

El regiomontano se enfrentó con la autoridad del programa Crédito: X

Este enfrentamiento fue apenas el inicio de una pelea entre equipo que derivó en un fuerte intercambio de argumentos entre Adrián Marcelo y Gala Montes. El habitante de Tierra lanzó algunos comentarios que llevaron a los fans a acusarlo de machista y de burlarse de la salud mental de la actriz.

“Estás mal, te falta mamá. La depresión no es un botón que se prende y se apaga, el sábado y ese jueguito que usaste de ansiedad lo aprendiste y lo apagaste. Tú no estás deprimida, tú eres una gran actriz”, dijo Adrián a Gala.

La última gran polémica que protagonizó Adrián Marcelo fue cuando, durante una gala de eliminación soltó la frase: “una mujer menos para maltratar”, esto porque sólo había mujeres en peligro de abandonar el reality show. Esta frase ocasionó días después un nuevo enfrentamiento entre él y Gala Montes. Al final de esa noche, el regiomontano abandonó La Casa de los Famosos México.