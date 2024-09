Noroña asegura que algunos senadores del PRI y el PAN apoyan adscripción de la Guardia Nacional a Sedena

Noroña afirmó que en el PRI y el PAN hay quienes aprueban reforma a la Guardia Nacional (Foto: EFE/Miguel Sierra)

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que algunos senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) están a favor de la adscripción de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

“Hay tanto en el PRI como en el PAN senadores, senadores que coinciden en el tema de la Guardia Nacional, porque coinciden en la preocupación de los temas de inseguridad y coinciden en que la Guardia Nacional es un pilar fundamental en esa tarea”, comentó este 19 de septiembre en conferencia de prensa.

Noroña agregó que los opositores que están a favor de que la GN se integre a la Sedena son principalmente políticos que han comprobado su eficacia en el combate a la inseguridad a nivel estatal.

“Es público que hay quienes comparten el tema de la Guardia Nacional, sobre todo quienes tienen alguna experiencia, que fueron gobernadores o que están cercanos a los gobernadores y que saben lo importante de que continúe la tarea la Guardia Nacional en las condiciones en que se viene realizando”, sostuvo.

La ley dice que la GN y las instituciones de seguridad pública sean de carácter civil; sin embargo, la reforma pretende su adhesión a la Sedena (Facebook Guardia Nacional)

Asimismo, el morenista mencionó que confía en que en esta ocasión los senadores puedan votar con mayor libertad, con menor presión por parte de los partidos políticos en los que militan.

Conviene mencionar que, de contar con el apoyo de algunos senadores del PRI y el PAN, para Morena y aliados sería más fácil lograr la mayoría calificada para que la iniciativa sea aprobada.

La situación fue más compleja en la discusión de la reforma al Poder Judicial, cuando la autodenominada Cuarta Transformación estaba a la espera de que un senador de la oposición diera el voto a favor faltante. Finalmente fue Miguel Ángel Yunes Márquez quien ayudó a conseguir la mayoría calificada, lo cual le costó la expulsión del PAN.

“¿Qué pasaría si nos hubiese faltado un voto? No hubiese pasado la reforma y sería una derrota brutal para nuestro movimiento, casi 36 millones de votos y no haber podido sacar esta reforma. Los que estaríamos de un humor de los mil diablos y subiéndonos por las paredes seríamos nosotros. Entonces no se puede minimizar la definición de Yunes Márquez, no se debe minimizar”, comentó Noroña al respecto.

Fernández Noroña insiste en que no habrá militarización

Por otra parte, Fernández Noroña reiteró que la adhesión de la GN a la Sedena no significa que el país será militarizado. Según sus palabras, la reforma tiene el propósito de que los guardias nacionales tengan disciplina castrense, pero sigan actuando como una corporación de carácter civil.

Fernández Noroña negó militarización del país (Cuartoscuro)

En sus palabras, la reforma tiene por objetivo “mantener la disciplina militar y mantener el grado de eficacia que hay y que la corrupción no carcoma a esa fuerza policíaca es fundamental”.

Sumado a ello, el senador comentó que la iniciativa traería beneficios para los miembros de la GN, quienes quedarían bajo el cobijo de las prestaciones de las Fuerzas Armadas.

“Si no quedan administrativamente dentro de las Fuerzas Armadas pierden todo el esquema de prestaciones sociales, de seguridad social, prestámos, toda la infraestructura que hay en torno a las Fuerzas Armadas”, dijo.

Además, afirmó que quienes hoy acusan a Morena de querer militarizar el país son los mismos que durante el sexenio de Felipe Calderón apoyaron una verdadera militarización.