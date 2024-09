“Dijeron llégale, gracias”: ésta es la verdad detrás del despido de Paola Rojas de Televisa, según Jorge Carbajal

(Paola Rojas Instagram)

La salida de Paola Rojas de Netas Divinas ha generado polémica en el mundo del espectáculo. El anuncio se hizo oficial la noche del 18 de septiembre, cuando Rojas, a través de sus redes sociales, confirmó que ya no formaría parte del programa. Sin embargo, el periodista Jorge Carbajal afirmó que la conductora fue en realidad despedida, lo que avivó aún más la controversia.

En su mensaje, Paola Rojas expresó su tristeza al informar sobre su salida del popular programa de entretenimiento. “Hoy me toca contarles con mucha tristeza que ya no voy a ser parte de Netas Divinas. Ya no voy a ser parte de este programa maravilloso que trajo tantas bendiciones y amor a mi vida”, mencionó la periodista. La noticia tomó por sorpresa a muchos, ya que la conductora ha sido una figura destacada en el programa junto a Consuelo Duval, Natalia Téllez y Daniela Magún.

Rojas también lamentó no haber podido despedirse en persona de sus compañeras y del público. “Lamento tanto no haberme podido ir a despedir, o sea, me hubiera encantado darles un abrazo. Espero que la vida me permita hacerlo, espero que nos encontremos y que podamos despedirnos, porque creo que es importante”, añadió la presentadora.

La periodista Paola Rojas confirmó su desvinculación laboral de Televisa; se rumora que llegará a Imagen Televisión. Crédito: paolarojas, Instagram

Jorge Carbajal asegura que fue despedida por negociar con Imagen Televisión

Poco después del anuncio de Paola Rojas, Jorge Carbajal, conocido por sus declaraciones sobre el mundo del espectáculo, lanzó una afirmación que sorprendió a muchos. A través de un video en Instagram, Carbajal aseguró que Rojas no renunció voluntariamente, sino que fue despedida de Netas Divinas. “Ya Paola Rojas se despidió de Televisa o más bien la despidieron. Esa es la realidad, la despidieron”, afirmó el periodista.

Según Carbajal, uno de los motivos detrás de la salida de Rojas sería su vinculación con un nuevo proyecto de conducción en una empresa distinta a Televisa. “Desde cuando sabíamos que Paola Rojas iba a entrar a Imagen. Los ejecutivos de Televisa ya lo sabían y por eso no la dejaron despedirse en el programa”, comentó.

Carbajal también expresó su desacuerdo con la manera en que se manejó la situación, tanto por parte de Rojas como de la empresa. “No está padre que no dejes a alguien despedirse como empresa, pero tampoco está bien que tú, como empleado, andes negociando por debajo del agua”, opinó. El periodista sugirió que la empresa decidió cortar todo vínculo con Rojas una vez que supieron de sus planes futuros. “Le dijeron: ‘Sabes qué, ya agarraste, ya cerraste, pues órale, ya llégale, gracias’. Es lo que entiendo, porque no la dejaron ni despedirse”, concluyó Carbajal.

Jorge Carbajal es un periodista independiente que ha destacado como creador de contenido gracias a sus exclusivas y polémicas. (Foto: Instagram)

El futuro de Paola Rojas

Aunque la salida de Paola Rojas de Netas Divinas ha sido motivo de especulación, todo parece indicar que la conductora tiene nuevos planes en mente. Según las afirmaciones de Jorge Carbajal, Rojas podría estar integrándose a un nuevo proyecto en Imagen Televisión, lo que marcaría un cambio en su carrera después de años de trabajar en Televisa, tanto en programas de entretenimiento como en noticieros.

Por ahora, ni Paola Rojas ni Televisa han emitido un comunicado oficial aclarando si la salida fue voluntaria o si realmente hubo un despido, como afirma Carbajal. Mientras tanto, los seguidores de Netas Divinas seguirán atentos a los nuevos pasos en la trayectoria de Rojas.

Paola Rojas era una de las conductoras con más tiempo en Netas Divinas. Crédito: Instagram, @paolarojas