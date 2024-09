Aunque AMLO no quiera; éstas son todas las calles y colonias que llevan su nombre en México

López Obrador ha pedido en diversas ocasiones que no se le dediquen estatuas ni se pongan calles con su nombre. |Crédito: Cuartoscuro

El pasado jueves, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo, una vez más, que como último deseo ante los mexicanos, antes de dejar la presidencia, pretende no relacionarse más con la autoridad y no figurar en ningún aspecto u obra monumental en el país.

Ante medios, López Obrador expresó que no desea que México lo venere con museos, estatuas, escuelas o vialidades que lleven su nombre, pues así lo estipuló frente un notario en una clausula de su testamento.

“Mi familia me dice que no está de acuerdo, pero es que ahí dictó al notario que no quiero museos, estatuas, ni nombre de calles, escuelas, ni nada con mi nombre”, expresó.

Esta no es la primera vez en que AMLO da a conocer esta petición. Sin embargo, contrario a su deseo, en México ya existen algunas calles, vialidades y hasta colonias con su nombre, el de sus cercanos o con algunos términos acuñados por él, como el de la 4T.

Y es que en la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Guerrero, Tabasco, estado del que es originario, y Oaxaca, hay 11 lugares con el nombre del mandatario mexicano.

(Google Maps)

Incluso, las personas que viven en esas calles y colonias, la mayoría de manera irregular, cuentan con credenciales de elector expedidas por el Instituto Nacional Electoral (INE), donde sus direcciones están registradas con el nombre del presidente.

Al sur de la Ciudad de México (CDMX), en la alcaldía Xochimilco, en las faldas del cerro Tezontitla, se encuentra la calle López Obrador, misma que fue fundada a inicios del año 2000, y que desde hace más de 10 años lleva los apellidos del presidente de México, gracias a los programas sociales que impulsó cuando era jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, y por apoyos que recibieron los habitantes de esa calle.

La calle mantiene un aspecto rural, y en ella se pueden ver borregos pastando en terrenos en los que se siembra maíz, nopal, y hay árboles de aguacate, durazno y nísperos.

Fue en el año 2003 cuando una comisión de pobladores se reunió y decidió acudir a las oficinas del Gobierno del DF para solicitarle al gobernante en funciones ayuda para que las pipas pudieran subir a su calle para surtir agua. Tras la exitosa reunión, los habitantes decidieron nombrar, por acuerdo de asamblea, a esa calle como López Obrador.

En Coatzacoalcos, Veracruz, un asentamiento irregular lleva el nombre completo del mandatario nacional, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pero además, sus 300 pobladores nombraron por consenso a sus calles Beatriz Gutiérrez Müller, Cuarta Transformación y Bienestar.

En Veracruz hay una calle con el nombre de la esposa de AMLO. (CARL DE SOUZA / AFP)

En el puerto de Veracruz, también existe una colonia llamada López Obrador.

En Arcelia, Guerrero, hay una colonia que lleva el nombre del actual mandatario. En Macuspana, Tabasco, de donde es originario López Obrador, hay una calle que tambiénn lleva su nombre. En Paraíso, también en Tabasco, hay un estrecho callejón que lleva el nombre completo del jefe del Ejecutivo.

En Vicente Chicoloapan, en Chimalhuacán, Estado de México, hay una avenida que lleva el nombre del mandatario mexicano. En la comunidad San Juan Bautista, en Tuxtepec, Oaxaca, una calle de 200 metros lleva el nombre de López Obrador, y en ese mismo estado, pero cerca de Huatulco, una comunidad decidió ponerle ponerle el nombre del mandatario federal.

En la Concepción, Veracruz, también puede encontrarse una calle con el nombre de Andrés Manuel López Obrador.