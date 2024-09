AMLO revela qué día Luisa María Alcalde dejará la Segob para buscar dirigencia de Morena: “No tiene problema legal”

La morenista es la mujer más joven de la historia en ser titular de Segob.(Facebook Luisa Alcalde)

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Luisa María Alcalde no renunciará a su cargo como secretaria de Gobernación (SEGOB) antes de que concluya el actual sexenio para competir por la dirigencia del partido Morena, como lo anunció la semana pasada.

En su conferencia mañanera de hoy, el presidente explicó que el viernes pasado se equivocó al afirmar que la funcionaria renunciaría al cargo durante los próximos días, para poder ser candidata a la dirigencia nacional de Morena, ya que ese mismo día Luisa María Alcalde le aclaró que esto no era un requisito para poder participar.

Destacó que incluso, ella se le acercó para preguntarle si ya quería que renunciara al cargo; sin embargo, él le pidió que le explicara cómo sería el proceso, por lo aclaró que en caso de ganar las elecciones para ser líder de Morena entraría en funciones hasta el 1 de octubre, mismo día en que comenzará el gobierno de la actual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

Es decir, Luisa María Alcalde concluirá el actual sexenio como secretaria de Gobernación y posteriormente, será sustituida por Rosa Icela Rodríguez, quien fue designada por Sheinbaum para ocupar el cargo.

“Yo cometí el error porque no estoy actualizado en las normas del partido de Morena y resulta que si la eligen, ella va a entrar a ocupar su sitio como dirigente hasta el 1 de octubre, no tiene problema legal para que termine y además quiere ella, me pidió si, hasta cuando dije aquí lo del viernes, casi me estaba esperando aquí para preguntarme: “¿Ya quiere que me vaya? Si no es así”; “A ver, pues explícame”; y ya me explicó y yo la estimo mucho, le agradezco mucho.

“Y claro, si no tiene problema legal y en el caso de que la elijan como dirigente o para cualquier cargo en Morena, ella me decía que entraría formalmente hasta el 1 de octubre, o sea que va a quedarse hasta que concluya el gobierno, es que yo me equivoqué, pensé que como iban a ser candidatos tenían que renunciar al cargo, pero no”, dijo en Palacio Nacional.

El martes pasado Mario Delgado, actual dirigente nacional de Morena y próximo secretario de Educación Pública, afirmó que Luisa María Alcalde es quien cuenta con más posibilidades de sustituirlo como líder del partido.

Entrevistado de cara a la realización del Congreso Nacional de Morena, Delgado Carrillo adelantó que, por ahora, solo la titular de Segob es quien ha mostrado interés.