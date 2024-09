Recuerdan video donde AMLO decía que la militarización “no era el camino” mientras diputados discuten anexión de la Guardia Nacional a SEDENA

Foto: Cuartoscuro

Mientras en la Cámara de Diputados se discute la reforma constitucional que pretende anexar a la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en redes sociales han desempolvado un video del 2010 donde el actual mandatario aseguraba que la solución a la inseguridad que azota al país desde hace décadas no era la militarización de país.

Citando al ex presidente Benito Juárez, una figura histórica muy admirada por AMLO, el ahora presidente señalaba que “sabía que no podíamos apostar a un república militar, sino a una república civil”.

“Esta es una enseñanza mayor. Nos debe de servir para entender que no es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia. No es así, no es con medidas coercitivas” indicaba el entonces político y aspirante a contender por segunda ocasión a la presidencia de México

La propuesta que se está discutiendo busca modificar el artículo 21 constitucional para eliminar la “garantía orgánica”, que obliga a que las instituciones de seguridad pública sean de carácter civil. Con esto se eludiría así el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la Acción Inconstitucional 137/22, que señala que la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría del ramo de la seguridad pública “no es meramente formal”.

En redes sociales han recordado cuando en un spot el actual presidente aseguraba que el ejército no era la solución a la inseguridad. Crédito: X/@lalo_lima

“Además de ser un mandato textual, el proceso legislativo da cuenta de que se buscó introducir expresamente esa regla para acordar todo el control de esa institución a la Secretaría referida, sin divisiones ni reparticiones con las dependencias del ramo de la defensa o de la marina” indicó el fallo de la SCJN emitido el 18 de abril del 2023.

Cabe resaltar que durante la conferencia de prensa matutina del 6 de septiembre del año 2022, el propio López Obrador señaló que había “cambiado de opinión” sobre el usar a militares en activo para luchar contra a delincuencia:

“Sí, cambié de opinión, ya viendo el problema que me heredaron”, afirmó AMLO, al ser cuestionado por una periodista sobre su antigua promesa de hacer regresar a los militares a los cuarteles en seis meses, en caso de ser elegido presidente de la república.

“Pero imagínense qué íbamos a hacer con la Policía Federal, cómo estaba, porque yo creo que sí se sabe que de la Policía Federal salieron todos los que ahora o están en la cárcel o están acusados, o están prófugos por tremendas violaciones a derechos humanos” indicó en su momento.

Diputados de Morena se molestan al recordarles la promesa de AMLO

Durante la intervención del diputado panista Miguel Monraz Ibarra en la tribuna de la Cámara de Diputados, él y sus compañeros de partido mostraron imágenes de cuando miembros de Morena criticaban la militarización cuando estaban en la oposición, lo que calentó los ánimos entre los legisladores del partido oficialista.

En estas fotos se muestra a figuras destacadas de este gobierno, como Citlalli Hernández, Fernández Noroña, Mario Delgado, y el propio López Obrador mostrando carteles contra el uso de militares para funciones de seguridad, lo que provocó las rechiflas y los gritos de molestia de la bancada de Morena. La situación obligó a pausar la sesión por un instante.