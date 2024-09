Aseguran que la productora de La Casa de los Famosos pidió que trataran bien a Sian Chiong en ¡Cuéntamelo ya!

Sian Chiong es el octavo eliminado de La Casa de los Famosos México (Especial Infobae: Jesús Aviles)

La noche del 15 de septiembre Sian Chiong se convirtió en el octavo eliminado de La Casa de los Famosos México; después de semanas de espera por sus constantes triunfos en las pruebas de salvación, el público celebró su salida con varios comentarios y memes en redes sociales.

Debido a que durante su estancia en el reality show se unió al ‘Cuarto Tierra’, integrado por Luis Potro Caballero, Sabine Moussier, Mariana Echeverría, Araceli Ordaz, Adrián Marcelo, Ricardo Peralta y Agustín Fernández, su participación no fue bien recibida por varios televidentes y algunos colegas del medio.

Contrario a lo que varios de los concursantes de la casa más famosa de México esperan, todo parece indicar que el actor cubano no le esperan grandes proyectos fuera de la competencia, pues hasta el productor Juan Osorio descartó completamente la posibilidad de trabajar con él.

Shanik Berman le confesó a Sian Chiong que no tiene trabajo con Juan Osorio Crédito: La Casa de los Famosos México

Bajo dicho contexto, desde que se integró a sus actividades cotidianas, Sian Chiong se ha estado presentando en diversos programas de Televisa para platicar sobre su experiencia en La Casa de los Famosos. Al igual que el resto de los eliminados, el actor de origen cubano acudió al programa ¡Cuéntamelo Ya!, el cual se ha caracterizado por mostrarles a los famosos todas las acciones que hicieron dentro del programa y causaron total desagrado en el público.

Sin embargo, llamó la atención que en comparación con personalidades como Mariana Echeverría o Ricardo Peralta, Sian no fue tan expuesto en el programa, lo que se puede deber a que estuvo acompañado de Rosa María Noguerón, productora del exitoso reality show de Televisa.

La visita de Sian Chiong en ¡Cuéntamelo Ya!

Tanto en el programa Hoy como en ¡Cuéntamelo Ya!, los conductores les presentan videos a los exhabitantes para que posteriormente cuenten su versión de los hechos; aunque le mostraron varias de las actitudes negativas que tuvo con sus compañeros como Mario Bezares y Arath de la Torre, los internautas señalaron que la entrevista había estado demasiado tranquila en comparación con las anteriores.

“No me siento para nada orgulloso de esa situación. El juego te lleva a eso. Era un juego de sobrevivencia y busqué la opción en ese momento que creí que me podría salvar (...) No estoy nada feliz con mi actitud”, comentó Sian.

Sin embargo, luego de sus declaraciones y el cómico momento en que las conductoras lo nombraron oficialmente el ‘Ceniciento’ de ¡Cuéntamelo Ya!, en redes sociales comenzaron a circular imágenes de Rosa María Noguerón y Sian Chiong en el foro del programa.

De acuerdo con diversos internautas, la productora se encargó de llevar a Sian Chiong hasta el sillón del programa y le pidió a las conductoras que lo trataran bien. “Rosa María Noguerón llevó a Sian hasta su asiento y les dijo a las conductoras ‘No me le hagan nada, cuídenlo mucho’”, escribió una usuaria de X.