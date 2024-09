López Obrador ya no se despedirá de sus legisladores pero les manda un mensaje: “Estoy contento, se han portado bien”

El mandatario dijo que ya le da tiempo de reunirse con los legisladores. (Cuartoscuro)

A poco menos de dos semanas de que finalice su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó un mensaje a los senadores y diputados federales, ya que cree que no tendrá la oportunidad de reunirse con ellos para despedirse.

“Ahora no puedo, pero ya les mandé a decir que estoy muy contento con ellos (senadores) y también con los diputados, se han portado muy bien los legisladores. Estamos en la cresta de una ola de transformación, eh, y cuando digo estamos, es porque somos millones de mexicanos, incluidos ustedes”, dijo a los medios en su conferencia matutina de este miércoles 18 de septiembre.

Aunque AMLO luego rectificó y confesó que no descartaba una reunión con los legisladores, ya que sí le gustaría verlos antes de pasarle la banda presidencial a Claudia Sheinbaum Pardo el próximo martes 1 de octubre.

Y es que el mandatario dijo que era digno de reconocer que nuestro país pasó por profundos cambios a lo largo de estos años a diferencia de lo que ocurría antes, cuando “no se movía nada en años o siglos, ahora no nos podemos quejar, no podemos estar aburridos, ni para bostezar, todo el tiempo hay cosas muy importantes, son tiempos interesantes los que nos tocó vivir”, agregó López Obrador.

Información en desarrollo...