Conductoras de ‘Cuéntamelo Ya’ llaman ‘Ceniciento’ a Sian Chiong; el actor se pone a barrer el foro en pleno programa EN VIVO

(Especial Infobae: Jesús Aviles)

Sian Chiong, octavo eliminado de ‘La Casa de los Famosos México 2024′, asistió como invitado especial al programa ‘Cuéntamelo Ya!’ este miércoles 18 de septiembre para conversar sobre su participación estelar en el famoso reality show de Televisa.

Las conductoras cuestionaron al actor cubano sobre su supuesta traición al Team Mar, pues durante los primeros días de competencia trató de jugar en solitario, pero después de unió al Team Tierra y hasta filtró información.

“Fui alguien que jugó una estrategia de protegerse para poder llegar lo más lejos posible en el juego y sabía que si yo les decía que jugaba para Tierra, sentía que iban a ir por mí (...) no me siento para nada orgulloso de esa situación, el juego te lleva a eso, era un juego de sobrevivencia y yo busqué la opción ese momento que creí que me iba a poder salvar, pero no me siento nada orgulloso de verme”, comentó Chiong.

(Captura de pantalla YouTube El 5)

“Como ser humano me equivoqué, eso es lo único que sé decir, sé reconocer. Una cosa positiva es que no he negado ni un momento mis errores”.

Sian Chiong es nombrado el ‘Ceniciento de Cuéntamelo ya’

Durante la misma entrevista en vivo, las conductoras nombraron al actor cubano como el ‘Ceniciento de Cuéntamelo Ya’ tras revivir un fuerte enfrentamiento que protagonizó con Mario Bezares en ‘La Casa de los Famosos México’.

Y es que en aquella ocasión encaró a ‘Mayito’ por compararlo con la famosa princesa de Disney tras externar su molestia por los quehaceres de la casa.

Mario Bezares en La Casa de los Famosos México 2024. (VIX)

“Yo sentía que no le caía bien a Mayito en ese entonces, sabía que también con Karime no había conectado bien (...) Mayito me hacía comentarios que me los tomaba personales, eso sí tal vez fue un error de mi parte; me tomaba personal que me decía ‘Cenicienta’, no me lo tomaba de manera chistosa... todas esas cosas me fueron poniendo a la defensiva”, explicó Chiong.

Fue en ese momento cuando las presentadoras le entregaron el título de ‘Ceniciento de Cuéntamelo Ya’, una zapatilla y una escoba.

El actor no tuvo otra opción más que tomar este atrevimiento con sentido del humor y se puso a barrer la sala principal del programa: “Levanten los pies, por favor”.

Foto: Youtube/@canal5_mx