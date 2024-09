Qué pasó con el alcalde de Cotija, cuya ausencia mantiene en vilo a autoridades de Michoacán

Juan Pablo Aguilar Barragán fue candidato del PAN y el PRI en las elecciones del 2 de junio (Facebook: Juan Pablo Aguilar Barragán)

El 1 de septiembre, Juan Pablo Aguilar Barragán tomó posesión como alcalde de Cotija. Desde aquella ocasión no ha establecido contacto con autoridades de Michoacán, lo que ha generado un panorama de incertidumbre en el municipio debido a su ausencia.

El lunes 16 de septiembre, el secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirmó ante medios de comunicación que Aguilar Barragán no ha sido localizado desde inicios del presente mes y actualmente se desconoce su paradero.

Informó que las autoridades estatales han intentado establecer contacto con él; sin embargo, no han tenido resultados positivos. En ese sentido, adelantó que se valorará el tema para designar un Consejo Municipal con la finalidad de atender las necesidades de los habitantes de Cotija.

“Hemos querido tener contacto con ellos, pero no hemos podido hablar con las autoridades. Entiendo que han estado fuera del municipio. Vamos a contactar la próxima semana a la dirigencia de su partido para valorar y revisar. Si no se hace una presencia de inmediato, nos tocará valorar el tema de la designación de un Consejo Municipal porque no podemos permitir que no haya atención a la ciudadanía de Cotija”, señaló Torres Piña ante medios locales.

Ante la ausencia del alcalde de Cotija comenzaron a surgir “reportes” en los que se señalaba que el funcionario había sido secuestrado o desaparecido. No obstante, esta información —que se ha difundido de manera extraoficial— no ha sido confirmada por ninguna autoridad, pues hasta el momento no se cuenta con una ficha de desaparición.

De acuerdo con un integrante del Cabildo de Cotija que concedió una entrevista a El Universal bajo la condición de anonimato, Aguilar Barragán rindió protesta el 1 de septiembre y desde entonces no se ha presentado, por lo que indicó que el gobierno municipal se encuentra en un “limbo”.

Asimismo, indicó que el acalde supuestamente abandonó su cargo y se trasladó a Estados Unidos (EEUU) “en cuanto vio que las cosas estaban difíciles”. Sin embargo, estos reportes tampoco han sido confirmados, lo que ha generado más incertidumbre sobre su ubicación.

El fin de semana, la dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán, María del Refugio Cabrera Hermosillo, fue cuestionada sobre el paradero de Aguilar Barragán y descartó que el alcalde esté secuestrado, desaparecido o en territorio estadounidense.

Según la dirigente panista, Aguilar Barragán se encuentra en el despacho del Ayuntamiento y aseguró que se mantiene en funciones, a pesar de la situación de inseguridad registrada en el municipio.

“Sabemos que está muy complicado el municipio en seguridad y que seguido hay enfrentamientos armados, pero el presidente está trabajando en el Ayuntamiento que no ha dejado de trabajar; he tenido contacto telefónico con él y ya está en el municipio pendiente del despacho”, sostuvo María del Refugió ante medios de comunicación.

Juan Pablo Aguilar Barragán fue candidato del PAN y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones del pasado 2 de junio, en las que resultó vencedor. A inicios de septiembre tomó protesta para presidir el Ayuntamiento de Cotija durante el periodo 2024-2027.

Durante el proceso electoral trascendió que Barragán supuestamente había recibido amenazas por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque ninguna autoridad se pronunció al respecto.

La anterior alcalde de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa, fue asesinada el 3 de junio tras un ataque armado.