Dónde ver el remake de Ranma ½ y cuándo se estrena en México

El popular manga estrena nueva serie. (Netflix)

El 17 de julio la casa de animación Mappa confirmó que se estaba trabajando en un remake del popular manga de Rumiko Takahashi, lo cual alegró mucho a los fans más nostálgicos del anime, pues el último episodio de la vieja adaptación había salido en el lejano 1992.

Ranma ½ es uno de los animes más exitosos que se han transmitido en México, pues formó parte de la infancia de muchos jóvenes en la década de los 90′s cuando Televisa tenía derechos de transmisión de las series animadas japonesas donde también se encontraba Pokémon, Sailor Moon, Los Caballeros del Zodiaco, y Dragon Ball.

La primera adaptación del manga de Ranma ½ se estrenó en Japón el 15 de abril de 1989 solo tres años después de su estreno en papel.

¿Cuándo se estrena el nuevo remake?

El nuevo logo de la serie (Netflix)

La casa animadora Mappa confirmó que la serie tendrá un estreno mundial, es decir que se estrenará el mismo día y a la misma hora en los países que tengan los derechos de transmisión.

En Japón la nueva versión del anime se estrenará el 6 de octubre a las 00:55, pero en México se estrenará el 5 de octubre a las 10:00 am por la diferencia de horario con el país asiático.

¿Dónde podemos ver Ranma ½?

La plataforma de streaming cuenta con los derechos en México y España. (REUTERS/Mike Blake)

La plataforma de streaming Netflix será la encargada de estrenar esta nueva versión del anime de comedia Shonen para México y España, en la plataforma tendrás las distintas opciones de doblaje al español o también en su idioma original con subtítulos.

Por otro lado, si no puedes esperar al estreno de la nueva versión de Ranma, puedes ver las dos temporadas de la serie clásica de los 90′s en el servicio de streaming de Amazon, Prime Video,

¿De qué trata el anime?

Guerrero atrapado en dos cuerpos (Netflix)

La historia gira en torno a Ranma Saotome, un joven de 16 años que fue entrenado en las artes marciales desde que era pequeño. Durante uno de sus entrenamientos, cae a un estanque encantado, llamado “Estanque de la mujer pelirroja ahogada”, que hace que se convierta en mujer cada vez que tiene contacto con el agua fría, y para poder regresar a su estado natural (de hombre) tiene que hacer contacto con el agua caliente.

Durante la serie, Ranma intenta librarse de su maldición, mientras que debe lidiar con su compromiso de matrimonio con la adolescente Akane Tendo, el cual fue pactado varios años atrás por los padres de ambos jóvenes.

Los géneros del anime son: : Ficción de aventuras, Artes marciales (Shonen) y Comedia romántica.

La polémica en el nuevo doblaje

Aunque la noticia del nuevo remake alegró a la mayoría de fans de la franquicia, algunos quedaron inconformes por el nuevo reparto de actores para el doblaje en español latino pues sorprendieron las ausencias de las voces de Irma Carmona y Carlos Hugo Hidalgo quienes interpretaron a las versiones masculina y femenina de Ranma en el anime de los 90′s.

“Yo retomé el papel de Sailor Neptune en las nuevas versiones de Sailor Moon, y no hubo eso de que ‘Irma Carmona no la puede hacer, quítenla, pongan a otra’. Y pues, como que, atando cabos, vemos que hubo mano negra por ahí. No precisamente de Netflix” explicó la actriz de doblaje en un directo de YouTube.

La nueva lista de actores de doblaje de Ranma ½

Ranma Saotome interpretado por Elliot Leguizamo

Ranma en su versión mujer será Alicia Vélez

Akane Tendo será Rossy Aguirre, igual que en la primera versión

Genma Saotome interpretado por Raúl Anaya

Soun Tendo con la voz de Bardo Miranda

Kasumi Tendo retoma la voz de Mayra Arellano

Nabiki Tendo tendrá la voz de Carla Castañeda