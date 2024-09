Conductores de ‘Hoy’ reclaman a Sian Chiong por escupir en la comida del Team Mar; el actor asegura que fue una broma

El actor cubano intentó justificar su comportamiento al asegurar que fue una broma (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Sian Chiong asistió como invitado especial al programa ‘Hoy’ este martes 17 de septiembre para compartir algunos detalles sobre su participación estelar en ‘La Casa de los Famosos México 2024’. No solo respondió inquietudes del público, también habló sobre las veces que escupió en la comida de sus compañeros y en la maleta de Arath de la Torre, quien forma parte del matutino.

Fue Martha Figueroa quien cuestionó al actor cubano sobre su ‘asqueroso’ comportamiento con los integrantes del Team Mar.

“Hay cosas de sentido común y que ahí no es ‘estrategia o no estrategia’, hay errores que el público no perdona como uno que tú cometiste. Quiero que pongas mucha atención porque aquí afuera de armó un escándalo cuando aparentemente escupiste en la comida del cuarto contrario”, comenzó la periodista.

Sian aseguró que su 'fugaz romance' con Briggitte fue genuino. (Captura de pantalla YouTube El 5)

La producción mostró el momento exacto en que Sian Chiong aparentemente escupió en un plato de comida que estaba enfrente de él y el actor intentó justificar su acción como una broma entre amigos.

“Eso fue una broma entre amigos... eso fue entre Agustín y yo y ese era el plato de Agustín. El video no está completo, falta cómo Agustín dice: ‘Te lo vas a comer tú', asqueroso’”, respondió.

No obstante, Sebastián Reséndiz comentó que no fue la única vez que lo hizo, pues también habría escupido en la maleta de Arath de la Torre.

Foto: Captura de video

“Sí, lo de la maleta... nunca escupí, solamente hice el acto (sonido), no escupo”, insistió el actor, pero Sebastián Reséndiz aseguró que de todas maneras es una grosería.

“Por eso estoy aquí dando la cara y por eso pido una disculpa porque creo que fue una broma que se salió de control, se salió de contexto y estoy muy arrepentido por haber hecho una broma de ese tipo. Creo que eso me hace humano (...) pido una disculpa porque mi deseo nunca fue esa, solo fue una broma entre amigos”.

Nicola Porcella, quien participó como conductor invitado, hiso énfasis en reconocer los errores y ofrecer disculpas por ello: “Está bien aceptar cuando uno se equivoca”.

Sian confesó que no se arrepiente de haberse unido a Tierra. (Captura de pantalla YouTube El 5)

Finalmente, Martha Figueroa comentó: “Fíjate, tú que pensabas que era una broma y afuera todo mundo (escandalizado). Por eso en México decimos: ‘no hagas cosas buenas que parezcan malas’”.

“Que te vaya muy bien, seguramente vendrán muchas cosas para ti, unas buenas, otras no tanto, pero viene una etapa de mucha popularidad, así que aprovéchala, que te vaya super bien”.