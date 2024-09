Cómo saber si por mi edad pertenezco a una generación perdida

Estas micro generaciones tienen características de varias generaciones, lo que dificulta que se sientan identificadas (Imagen ilustrativa Infobae)

A menudo se utilizan términos como millennials, centennials y alfas para describir a diferentes grupos generacionales, definiendo características y comportamientos particulares que los diferencian.

Estas denominaciones sirven para distinguir épocas y entender la evolución social y cultural a lo largo del tiempo, señalando similitudes y diferencias entre las distintas generaciones. Sin embargo, existen micro generaciones entre estos grupos, que muchos desconocen pero que podrían ofrecer una identificación más precisa, de acuerdo con el medio CNN.

Estos grupos etarios pueden poseer características distintas que no siempre se ajustan completamente a los perfiles generacionales más amplios.

¿Cuáles son estas micro generaciones?

Los zillenials se encuentran entre los millenials y la generación z (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas micro generaciones, también llamadas generaciones perdidas, nacieron en la transición entre dos generaciones (cúspides generacionales) y se identifican con elementos de ambas.

No encajan plenamente en las características típicas de las generaciones más conocidas. Esto hace que a menudo no se sientan parte de ninguna de las generaciones predominantes, creando una sensación de falta de identidad clara.

Los zillenials, por ejemplo, nacieron entre 1992 y 2002, ubicándose entre la generación millennial y la generación Z. Crecieron con el iPod y Myspace, y también vivieron la transición hacia el dominio de plataformas como TikTok y el uso masivo de smartphones, característico de la generación Z.

Según la profesora de sociología y directora del Centro de Innovación en Ciencias Sociales de la Universidad de Boston, Deborah Carr, en una entrevista con CNN, “Eran bebés y niños cuando ocurrió el 11 de septiembre y no conocían la vida antes de los controles de seguridad en los aeropuertos. Asistieron a la universidad durante la pandemia y se perdieron importantes hitos sociales”.

A diferencia de las generaciones que los preceden y anteceden, los zillenials vivieron el antes y después de la revolución digital total. En el campo laboral, los mayores prefieren ser vistos como millennials para proyectar una imagen más profesional, mientras que los más jóvenes no se identifican necesariamente con esa etiqueta, de acuerdo con la publicación Elle.

Otras generaciones

La generación Jones creció en una época de cambios sociales y políticos significativos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Generación Jones es un grupo, nacido entre 1955 y 1965, se sitúa entre los baby boomers y la Generación X, y es un término más centrado en Estados Unidos con sus respectivos eventos históricos y culturales.

Se distingue por haber crecido en una época de cambios sociales y políticos significativos, como el movimiento por los derechos civiles, la guerra de Vietnam y los asesinatos de figuras destacadas como JFK, Martin Luther King y Bobby Kennedy, de acuerdo con el artículo Baby Boomers are different than generation Jones- We are proud of being old (Baby boomers son diferentes de la generación Jones- estamos orgullosos de ser viejos).

A diferencia de los boomers más jóvenes, los miembros de la Generación Jones experimentaron una transición de vivir sin muchas de las comodidades tecnológicas y culturales que llegaron posteriormente, como la televisión a color y la música de los Beatles.

Los desafíos que enfrentaron incluyen grandes crisis políticas y sociales, además de una alta competencia en instituciones educativas y en el mercado laboral. Actualmente, los Jones son padres de hijos adultos y comienzan a sentir el peso del envejecimiento, en contraste con los boomers más jóvenes que aún tienen hijos en la universidad o en casa y menos estabilidad financiera.

Xennials

Esta generación nació entre 1977 y 1983, entre la generación x y los millenials, de acuerdo con el artículo Are you a Xennial? How to tell of you are the microgeneration between Gen X and Millenial (¿Eres un Xennial? Cómo darse cuenta si eres parte de la microgeneración entre los gen x y los millenials).

Este grupo tiene una experiencia única, ya que vivió eventos históricos y avances tecnológicos de manera distinta. Su niñez estuvo libre de redes sociales y smartphones, pero adoptaron la tecnología más tarde, como el correo electrónico y las redes sociales, sin depender tanto de ellas como los Millennials.

Además, enfrentaron la crisis económica de una forma menos impactante que la Generación X y los Millennials, y su experiencia educativa y laboral se dio en un momento de transición.