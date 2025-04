Así va la tabla de posiciones de la Liga MX

La Liga MX se caracteriza por generar sorpresas cada semana (Infobae)

La Liga MX está en pleno auge y cada jornada nos regala emociones y giros inesperados. Los equipos han luchado incansablemente por escalar en la tabla general de posiciones y asegurar su lugar en la fiesta grande.

Conoce al líder, a los clubes en aprietos y las sorpresas de del torneo luego de 15 fecha.

Los primeros tres lugares de la tabla es para Toluca, América y León, quienes suman 33, 31 y 30 unidades, respectivamente.

Los equipos que compiten por clasificar de forma directa a la fiesta grande son Cruz Azul con 29 unidades, Tigres con 29 puntos, Pachuca con 27 puntos, Necaxa en el séptimo puesto con 27 unidades y FC Juárez en el octavo lugar con 23 puntos.

Mientras que los clubes que buscan colarse en la lucha por el campeonato a través del repechaje son Monterrey, en el noveno lugar, con 22 unidades; y Pumas, en el décimo lugar, con 18 unidades.

Aquí la tabla general de posiciones completa:

1. Toluca

Puntos: 33.

Partidos ganados: 10.

Partidos empatados: 3.

Partidos perdidos: 2.

2. América

Puntos: 31.

Partidos ganados: 9.

Partidos empatados: 4.

Partidos perdidos: 2.

3. León

Puntos: 30.

Partidos ganados: 9.

Partidos empatados: 3.

Partidos perdidos: 3.

4. Cruz Azul

Puntos: 29.

Partidos ganados: 8.

Partidos empatados: 5.

Partidos perdidos: 2.

5. Tigres

Puntos: 29.

Partidos ganados: 9.

Partidos empatados: 2.

Partidos perdidos: 4.

6. Pachuca

Puntos: 27.

Partidos ganados: 8.

Partidos empatados: 3.

Partidos perdidos: 4.

7. Necaxa

Puntos: 27.

Partidos ganados: 9.

Partidos empatados: 0.

Partidos perdidos: 6.

8. FC Juárez

Puntos: 23.

Partidos ganados: 6.

Partidos empatados: 5.

Partidos perdidos: 4.

9. Monterrey

Puntos: 22.

Partidos ganados: 6.

Partidos empatados: 4.

Partidos perdidos: 5.

10. Pumas

Puntos: 18.

Partidos ganados: 5.

Partidos empatados: 3.

Partidos perdidos: 7.

11. Mazatlán FC

Puntos: 17.

Partidos ganados: 4.

Partidos empatados: 5.

Partidos perdidos: 6.

12. Guadalajara

Puntos: 17.

Partidos ganados: 4.

Partidos empatados: 5.

Partidos perdidos: 6.

13. Querétaro

Puntos: 17.

Partidos ganados: 5.

Partidos empatados: 2.

Partidos perdidos: 8.

14. Atlético de San Luis

Puntos: 15.

Partidos ganados: 5.

Partidos empatados: 0.

Partidos perdidos: 10.

15. Atlas

Puntos: 14.

Partidos ganados: 3.

Partidos empatados: 5.

Partidos perdidos: 7.

16. Tijuana

Puntos: 13.

Partidos ganados: 4.

Partidos empatados: 1.

Partidos perdidos: 10.

17. Puebla

Puntos: 9.

Partidos ganados: 2.

Partidos empatados: 3.

Partidos perdidos: 10.

18. Santos Laguna

Puntos: 7.

Partidos ganados: 2.

Partidos empatados: 1.

Partidos perdidos: 12.

Liguilla y Play In al momento

La Liga Mx es la máxima competición de futbol en México.

Como avanza el Clausura 2025, los equipos comienzan a acomodarse en la tabla general de posiciones, apuntando a hacerse de un puesto en la Liguilla.

Considerando que los primeros seis puestos de la competición clasificarán de forma directa a los cuartos de final, mientras que los cuatro restantes pelearán en el Play In, así serían los partidos de la fiesta grande al corte de la Jornada 15:

Cuartos de Final:

Toluca vs Ganador del Play In

América vs Ganador del Play In

León vs Pachuca

Cruz Azul vs Tigres

Play In:

Necaxa vs FC Juárez

Monterrey vs Pumas

Como está la competición en este momento, el equipo que gane el primer juego del Play In se enfrentaría a América en los cuartos de final.

Mientras que el ganador del segundo partido del Play In peleará contra el perdedor del primer encuentro y quien resulte vencedor conseguirá colarse a la liguilla jugando contra el líder del torneo, quien actualmente es Toluca.