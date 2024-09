Ferka presume anillo en Venga la Alegría, ¿se comprometió con Jorge Losa?

Ferka y Jorge Losa se han dejado ver muy cercanos en los últimos días

Después de meses separados y rumores de infidelidad, todo parece indicar que Ferka y Jorge Losa están más enamorados que antes, tanto que hasta la conductora aseguró que ya tiene “sello de garantía.”

A lo largo de la participación del actor español en el reality La Isla 2024, la actriz y conductora se mantuvo al pendiente de todo lo que ocurría en relación con su expareja, quien se encontraba participando junto a Christian Estrada, padre de su hijo.

Los mensajes de apoyo que Ferka enviaba a Jorge Losa eran muy notorios, razón por la que en redes sociales se comenzó a especular sobre una posible reconciliación entre las celebridades, aunque nada era seguro; la teoría de algunos internautas fue confirmada en la emisión de Venga la Alegría, fin de semana del pasado 8 de septiembre.

Ferka y Jorge Losa se reencuentran en Venga la Alegría, fin de semana

María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, se convirtió en conductora del matutino Venga la Alegría, fin de semana a principios del mes de agosto, debido a que su participación ha sido muy bien recibida por gran parte del público, resultó ser el escenario ideal para que se reencontrara con su expareja.

Todo ocurrió el pasado 8 de septiembre, cuando Jorge Losa entró al foro de TV Azteca con un enorme ramo de rosas rojas mientras la conductora participaba en una dinámica con los ojos cerrados. Al darse cuenta que su expareja estaba ahí, Ferka reaccionó enormemente conmovida y dijo:

“Estoy temblando muchísimo, Dios mío santo. ¡Qué locura! No me lo imaginé en absoluto, tenía muchas ganas de verte.”

Ferka y Jorge Losa podrían estar comprometidos

Después de escuchar las palabras de la presentadora, el actor de origen español confesó que, aunque no están juntos desde antes de que entrara al reality, durante su participación envió algunas señales a Ferka para hacerle saber que estaba presente.

“Estoy bien emocionado, estoy como un niño cuando va a entrar después de las vacaciones de verano y está la chica que le gusta en el salón.”

Aunque el reencuentro emocionó al resto de los conductores y gran parte del público, la expareja no habló sobre una reconciliación; sin embargo, todo parece indicar que están más juntos que nunca, pues en la reciente emisión del matutino Ferka presumió un anillo que dejó sorprendidos a todos.

El supuesto anillo de compromiso de Ferka

Durante la emisión de este sábado 13 de septiembre, María Fernanda Quiroz dejó entrever que ya había retomado su relación con Jorge Losa, con quien ha estado compartiendo sus actividades cotidianas de los últimos días.

En la dinámica Usted, ¿qué haría? de Venga la Alegría, fin de semana, uno de los conductores preguntó: ¿Qué harías si te enamoras perdidamente de una persona casada? El primero en responder fue Pedro Prieto, quien mencionó que evadiría a esa persona porque un anillo de bodas significa tener un “sello de garantía.”

Al escuchar la declaración de su compañero, Ferka no pudo evitar señalar su mano izquierda y decir que ya tenía sello de garantía. Al escuchar y ver lo que hizo la actriz, sus compañeros reaccionaron preguntando: “¿Por qué no nos habías dicho?”, a lo que respondió: “Aún no es tiempo.”

Ferka presumió un anillo de compromiso en Venga la Alegría, fin de semana Crédito: Venga la Alegría, fin de semana

Aunque hasta ahora la noticia de una reconciliación no se ha hecho oficial, sus seguidores resaltan que desde que Jorge Losa regresó a México han hecho públicos algunos momentos que comparten juntos, igual a como lo hacían antes de que terminaran su relación, entre rumores de una posible infidelidad.