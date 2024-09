Fases de la luna del 15 al 22 de septiembre y cómo van a influir en nuestra riqueza

Muchas personas cnsideran que la luna influye en las emociones de las personas (Jovani Pérez/Infobae)

Del 15 al 22 de septiembre, la luna atravesará distintas fases que, según diversas creencias y la astrología, pueden influir en aspectos de la vida cotidiana.

Este satélite natural puede influir en el estado de ánimo, ya que algunas de sus fases podrían alterar nuestros patrones de sueño. Además, existen teorías que sugieren que la luna, al influir en los cuerpos de agua, podría crear efectos gravitacionales en nuestro organismo, considerando que estamos compuestos en un 70% de agua, según la revista Cosmopolitan.

Tanto para quienes confían en estas creencias como para aquellos que deseen explorarlas, conocer las fases de la luna y sus influencias puede ser una herramienta valiosa para comprender y gestionar mejor nuestros cambios emocionales a lo largo de esta semana.

¿Cuáles serán las fases de la luna?

Estas son las fases lunares que habrá esta semana de septiembre (Canal Trece)

Gibosa creciente : 15, 16, 17 de septiembre

Durante estos días, la luna estará más que medio llena, y la superficie iluminada seguirá aumentando. Esta fase, conocida como “gibosa creciente”, toma su nombre del latín gibbus, que significa “joroba”, utilizada para describir formas convexas. Es un momento ideal para emprender proyectos y aprovechar el impulso creciente de energía, de acuerdo con la revista National Geographic.

“Luna de cosecha” y Eclipse Lunar Parcial: 18 de septiembre

El 18 de septiembre presenciaremos la “luna de cosecha”, una luna llena brillante que ocurre cerca del inicio del otoño, tradicionalmente utilizada por los agricultores para extender sus jornadas de trabajo gracias a su luz intensa, de acuerdo con la NASA.

Además, coincidirá con un eclipse lunar parcial, donde la alineación entre el sol, la tierra y la luna es imperfecta, lo que provocará que solo una pequeña parte de la luna atraviesa la sombra más oscura de la tierra, la umbra, haciendo difícil notar un oscurecimiento significativo.

Gibosa menguante: 19, 20, 21, 22 de septiembre

En esta etapa, más de la mitad de la una aún estará iluminada, pero la parte visible irá disminuyendo cada noche. El satélite natural se acercará cada vez más al sol, y su salida se producirá más tarde cada día, marcando el inicio del ciclo hacia la fase de luna nueva.

Rituales populares que se realizan en estas fechas

Estos rituales pueden ayudar a las personas a tener un momento calmado para la introspección (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la fase de gibosa creciente, la luna se ve más iluminada, pero aún no está completamente llena. Este es un periodo ideal para ajustar y perfeccionar objetivos. Según ADN Magazine a medida que has avanzado, te habrás dado cuenta de cuáles de tus proyectos son realizables y cuáles no. Es el momento de priorizar y descartar.

Por ello, recomienda hacer un ritual con velas blancas, hacer una revisión de metas y planear los cambios necesarios para mejorar. Es recomendable realizar meditación y plasmar los pensamientos y reflexiones en un diario.

En el caso de la gibosa menguante la revista recomienda descansar, tomar baños largos, realizar rituales de limpieza energéticos e incluso una noche de desintoxicación.

Es por ello que es recomendable encender una vela naranja, evaluar los éxitos y cómo mantener el impulso. “Quizá te parezca difícil pero la clave es no perder el amor por lo que haces. Enciende un atado de hierbas para sahumar tu habitación mientras escucha música relajante”, menciona.

La “luna de cosecha” se asocia con la abundancia, la gratitud, la transformación y la conexión con la naturaleza. La revista recomienda realizar un ritual utilizando una vela amarilla o dorada, una verde, una blanca, un plato, papel, una pluma e incienso.

Primero, enciende el incienso para purificar el espacio. Luego, encuentra un lugar tranquilo al aire libre o un espacio calmado donde puedas ver la luz de la luna. En un papel, escribe de manera detallada y específica tres cosas que deseas atraer a tu vida relacionadas con la abundancia.

Coloca las velas en el plato, formando un triángulo, y enciéndelas una por una, concentrándote en tus intenciones y visualizando lo que quieres atraer a tu vida. Si es posible, siéntate bajo la luz de la luna y medita durante unos minutos, imaginando cómo tu vida se llena de abundancia.

Para finalizar el ritual, quema el papel con tus intenciones en la llama de las velas y colócalo en el plato. Apaga las velas en sentido contrario al que las encendiste.