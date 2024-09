Emiliano Aguilar reacciona a la fiesta de Inti, hija de Cazzu y Nodal; desata rumores de distanciamiento familiar

Emiliano Aguilar reacciona a la fiesta de Inti, hija de Cazzu y Nodal. (Instagram)

La reciente celebración del primer cumpleaños de Inti, hija de Cazzu y Christian Nodal, se ha vuelto viral en redes sociales, y ha generado una serie de comentarios y especulaciones. Aunque la lujosa fiesta organizada por Cazzu fue el centro de atención, lo que más sorprendió a los seguidores fue la reacción de Emiliano Aguilar, hermano de Ángela Aguilar, quien actualmente está casada con el padre de la festejada.

A través de Instagram, Cazzu compartió varios momentos de la celebración de su hija, y entre los likes que recibió, destacó el “me gusta” de Emiliano Aguilar. Esto no pasó desapercibido para los fans, quienes rápidamente comenzaron a especular sobre un posible distanciamiento entre Emiliano y la Dinastía Aguilar, particularmente con su hermana Ángela.

Los rumores no son nuevos, ya que desde que Ángela y Christian Nodal confirmaron su relación y se casaron en junio, la relación entre Emiliano y el resto de la familia ha sido objeto de discusión. El gesto de Emiliano ha desatado una ola de comentarios en redes sociales, pues algunos fans interpretan que al darle like a la publicación de Cazzu, ex pareja de Nodal, está enviando un mensaje claro sobre su posición en la supuesta tensión familiar.

Emiliano Aguilar reacciona. (Instagram)

Recordemos que en ocasiones anteriores, Emiliano ya había comentado otras publicaciones de la cantante argentina, lo que avivó los rumores de que no estaría del todo contento con la nueva unión matrimonial de su hermana.

Por otro lado, la ausencia de Christian Nodal en las publicaciones relacionadas con el cumpleaños de su hija también ha sido criticada por sus seguidores. Mientras Cazzu compartió detalles y fotos de la celebración, Nodal no mencionó aún nada sobre Inti en sus redes sociales, lo que llevó a muchos internautas a señalarlo por la falta de atención a su hija en medio de su relación con Ángela Aguilar.

Fiesta de Inti, la hija de Cazzu y Nodal. (Instagram)

Por su parte Cazzu sí recibió varios mensajes de apoyo y felicitaciones de parte de cientos de internautas. Especialmente porque después de todo lo que sucedió ella se muestra íntegra y contenta con su hija. Su publicación ya casi llega a los 4 millones de likes.

“Esto es ser una verdadera DAMA señores”, “Qué bonito es verlas feliz, bendiciones siempre en su caminar”, “Julieta madre es lo más lindo de ver”, “Reyna eres inspiración. Mil felicidades a bebé INTI”, “Dios bendiga tu vida y la de tu bellísima hija eres una mujer de admirar y respetar jefa”y “Que forma de inspirar a otras mujeres , que fuerte y valiente, te admiro”, fueron algunos comentarios.