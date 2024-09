¿Cuánto habrá gastado Christian Nodal? Así fue la lujosa fiesta de cumpleaños de Inti, la hija que tiene con Cazzu

Cazzu y Nodal se convirtieron en padres por primera vez en septiembre de 2023. (@nodal)

Luego de un fugaz pero intenso romance con Belinda, Christian Nodal retomó su vida amorosa con Cazzu, una de las raperas más exitosas de toda Argentina. El intérprete de Botella tras Botella confesó en más de una entrevista que su amor por la cantante era tan intenso que buscó rápidamente una relación formal, vivir juntos y hasta formar una familia.

La única hija de la relación de Nodal con Cazzu fue Inti, quien recientemente tuvo una fiesta infantil con motivo de su primer cumpleaños que fue, por supuesto, a todo lujo. Y es que aunque hace algunos meses parecían ser una familia feliz, los intérpretes sorprendieron a todos tras confirmar su separación.

Mucho se especuló acerca de la ruptura de Christian Nodal y Cazzu, y más aún cuando, días después, se destapó que el mexicano tenía una nueva relación, esta vez con Ángela Aguilar, a quien, fiel a su estilo, le pidió matrimonio en tiempo récord.

Cazzu ha sido poco comunicativa con respecto a su relación y al nuevo romance de su ex, pero suele compartir en redes sociales bellos momentos con su hija, donde, por supuesto, Christian Nodal no está presente.

Así fue la fiesta de Inti, hija de Nodal y Cazzu. Foto: Ig/cazzu

Por las fotos que ha subido Cazzu, podemos ver que la fiesta fue todo un acontecimiento: hubo albercas de pelotas, brincolines inflables, rueda de la fortuna y una kermesse. A los niños que asistieron al evento que se organizó en un verde jardín, se les dio dulces, y hasta algodón de azúcar.

Este evento al aire libre fue disfrutado por la pequeña y Cazzu, quienes se vistieron a juego: de blanco y amarillo.

La historia de Cazzu, Nodal y Ángela Aguilar: un truene y una boda en tiempo récord

Luego de una relación que parecía no tener ningún problema, Christian Nodal y Cazzu anunciaron su separación. Fue el cantante quien lo dio a conocer diciendo:

“Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestras hija, Inti. Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambio”.

Christian Nodal desmintió rumores de infidelidad durante su relación con Cazzu. (@nodal)

Hasta ese momento, Cazzu se mantuvo estoica, pero después de que se hizo oficial el noviazgo de Nodal y Ángela, la rapera argentina rompió el silencio:

“Es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre traté de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada. Pero me responsabilizo por mis elecciones y también de lo que no tengo control. Me siento en la necesidad de hacerles saber que estoy bien, atravesando de la mejor manera posible. Elijo alejarme un poco de redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé, que es mi prioridad, y en mi trabajo mientras todo se calma allá afuera”.

Poco importaron los cuestionamientos, las críticas y las acusaciones de infidelidad, pues Nodal y Ángela Aguilar han vivido su romance sin ningún tapujo. Apenas unas semanas después de que su noviazgo se hizo popular, y tras memes, tendencias y titulares, la pareja decidió casarse en una hacienda de lujo que alguna vez perteneció a Hernán Cortés.

Ángela Aguilar y Christian Nodal se han convertido en la pareja más mediática de la farándula, y parece que su romance va para largo.