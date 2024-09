Quién es la mujer que inspira a María Asunción Aramburuzabala, la empresaria más rica de México

Foto Cuartoscuro

María Asunción Aramburuzabala es una figura destacada en el ámbito empresarial mexicano, reconocida por su liderazgo y contribuciones significativas al desarrollo económico del país. A lo largo de su carrera, Aramburuzabala ha demostrado ser una de las mujeres más influyentes en el mundo de los negocios, tanto en México como a nivel internacional.

Aramburuzabala es conocida por ser la mujer más millonaria del país, solo por detrás de magnates como Carlos Slim, Germán Larrea y Ricardo Salinas Pliego. Sin embargo, también es reconocida por su papel como presidenta y directora general de Grupo Modelo, una de las compañías cerveceras más importantes de México. Bajo su liderazgo, Grupo Modelo se convirtió en un referente global en la industria, hasta su venta a Anheuser-Busch InBev en 2013.

El éxito de Aramburuzabala no hubiera sido posible sin la influencia de otra mujer que ha estado detrás de ella todo este tiempo. Fue durante una entrevista en el año 2016 cuando la empresaria reveló uno de sus secretos mejor guardados, una revelación que resaltó su admiración y respeto.

En uno de los momentos más sorprendentes de la entrevista, cuando se le preguntó a quién admiraba durante su vida, Aramburuzabala respondió que a la persona que realmente siempre ha admirado es a su madre. Según la millonaria mexicana, su madre, Lucrecia Larregui, ha sido una figura ejemplar en su vida.

María Asunción Aramburuzabala comparte sus lecciones de éxito en negocios (quiencom/heparjona)

“Me ha hecho ser la persona que soy, es mi mamá. Mi mamá me parece que ha sido una mujer completamente ejemplar. A través de lo que ella nos enseñó, fue quien me forjó y me dio las características que me hacen hoy ser la mujer que yo soy”, describió Aramburuzabala.

Esta declaración deja claro que Lucrecia Larregui, madre de María Asunción, es la primera referencia y fuente de fortaleza y carácter de la empresaria. Cualidades que, según Aramburuzabala, han impactado significativamente tanto en su desarrollo personal como profesional, y, por supuesto, en su fortuna.

La historia de María Asunción Aramburuzabala no solo destaca por su éxito empresarial y riqueza, sino también por la influencia y valores inculcados por su madre. Es un testimonio de cómo los principios y enseñanzas de una figura maternal pueden forjar el carácter y éxito de una de las empresarias más prominentes de México.