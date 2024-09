Lilly Téllez explota contra Denise Maerker tras criticarla por decirle ‘bellaco’ a Fernández Noroña: “Soldado de Morena”

La senadora reaccionó a la manera en la que la periodista lanzó críticas por su comportamiento Crédito: Cuartoscuro

La discusión sobre la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sigue dando de qué hablar, pues en el marco en el que los integrantes del Senado votaron para que con ello avanzara, Lilly Téllez arremetió en contra de Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, un evento que causó molestia a la periodista Denise Maerker orillándola a tildar de patética la participación de la senadora. Tras la postura de la periodista, la legisladora ya le dio una contundente respuesta.

Fue el pasado miércoles 11 de septiembre a través del programa Tercer Grado donde Maerker señaló que la expresentadora de noticias de TV Azteca había perdido el control, ya en repetidas ocasiones le llamó bellaco al legislador.

“Perdió el control. Teníamos a una Lilly Téllez gritándole bellaco, una cosa patética, vergonzosa, una decadencia completa de la clase política”, dijo en el programa de Televisa.

Conviene recordar que fue durante los debates cuando los integrantes de Morena, sus aliados y los miembros del PAN, PRI, y el PRD -que aún queda-, intercambiaron argumentos con gran vehemencia sobre la propuesta del presidente López Obrador. En pleno calor del debate, Noroña convocó a Téllez al estrado, diciendo: “María del Carmen Téllez hasta por 5 minutos y la ¡Reforma va!”. Estas palabras provocaron una fuerte reacción de la panista quien respondió: “¿Cómo se llama el bellaco que preside esta mesa?”, desatando el disgusto entre los miembros de la 4T y con ello, el reproche de Maerker.

Lilly Téllez responde a la critica

Al hacerse viral en redes sociales la postura que la periodista de Televisa hizo a través de Tercer Grado, la militante del Partido Acción Nacional (PAN) le dedicó una serie de mensajes en su cuenta en X -antes Twitter-, mediante los cuales remarcó que su reacción era propia de un “soldado de Morena” al tiempo que insistió en que, con ello Emilio Azcárraga Milmo, expresidente de la televisora de San Ángel y quien en vida era llamado ‘El Tigre’, estaría muy orgulloso de ella.

“La periodista @DeniseMaerker se enoja y se exaspera porque le dije bellaco al bellaco de @fernandeznorona. El ‘Tigre’ Azcárraga estaría orgulloso de Maerker, le cumple bien como ‘soldado de morena’”, escribió en redes.

No obstante, su reacción no terminó ahi ya que, en otro mensaje, la legisladora respondió a un mensaje escrito por Citlalli Hernández, secretaria general de Morena quien se involucró en este meollo en defensa de la periodista y por lo que Téllez escribió:

“Vean esto: Le dije bellaco a @fernandeznorona y lo defendió @DeniseMaerker... Le dije a Denise “soldado de morena” y la defendió @CitlaHM Ay Denise, pena ajena por ti”.

Por esta disputa en redes, la senadora del blanquiazul recibió diversos comentarios, la mayoría de ellos donde le señalaron que ella en realidad estaba obsesionada con Fernández Noroña vaticinando que podría, con el tiempo, transmutar su odio en amor.

“A mi no me engañas bellaca, a ti te gustan chacalones”; “Mejor admite que no diste un debate de altura en la sesión de la reforma al poder judicial. No defiendas lo indefendible”; “Ya callen al cadáver andante. Como le gusta la grilla al espantapájaros este”; “¿Ya se andan peleando al novio?” o “Debería , bella dama , estar hablando de asuntos más relevantes y no banalidades , México necesita políticos no payasos”, se lee en redes.

Denise Maerker, cabe destacar, no se ha pronunciado por la respuesta que le dio la senadora ni tampoco se ha pronunciado por la intervención de la próxima funcionaria dentro del sexenio de Claudia Sheinbaum.

Denise Maerker es una reconocida periodista y conductora mexicana. Nació el 8 de enero de 1965 en la Ciudad de México y es conocida por su trabajo en televisión, radio y prensa escrita en México. Estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y obtuvo una maestría en Ciencias Políticas en la Universidad de la Sorbona, en París, Francia.

La comunicadora ha trabajado en diversos medios y se ha destacado por su labor en programas de análisis y noticias. Algunos de sus proyectos más conocidos incluyen su participación en Canal 40 y, más tarde, en Televisa, donde fue conductora del programa “Punto de Partida”. En 2016, asumió la conducción del noticiero estelar de Televisa, “En Punto con Denise Maerker”, un espacio informativo en horario prime time que aborda noticias nacionales e internacionales.

Maerker es conocida por su estilo directo y su compromiso con el periodismo de investigación, lo que le ha permitido ganar diversos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera.