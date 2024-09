“Dio más contenido que los muebles de Agustín y Sian”: televidentes reaccionan a la llamada de Susy Lu a Arath en LCDLF

Lo que parecía una llamada telefónica normal, resultó más complicada de lo que se esperaba. Foto: Jovani Pérez

En vísperas de llegar a un nuevo domingo de eliminación en La Casa de los Famosos, Arath de la Torre, su esposa Susy Lu y Agustín protagonizaron un chusco y emotivo momento que dio bastante de que hablar entre la fanaticada del popular reality show.

Luego de un intenso duelo entre Arath de la Torre y Sian Chiong, mismo que terminó ganando conductor de Hoy, entró una misteriosa llamada al teléfono de LCDLFM. Se trataba de Susy Lu, la esposa del actor de Televisa y quien quería darle una sorpresa a su marido; sin embargo, el momento tuvo que esperar unos cuantos segundos gracias a que, Agustín fuese quien atendiera la llamada en primera instancia.

(Captura de pantalla)

Lo que parecía algo simple, el influencer lo volvió más complicado de lo normal. En un momento de distracción y estando ensimismado, tras contestar el teléfono, Agustín no supo que hacer o decir ante la voz de Susy Lu, quien simplemente le pedía que la comunicara con Arath. No obstante, el modelo parecía no entender lo que estaba pasando, protagonizando así, un chusco y breve episodio.

“¿Hola?”

¿Bueno? Hola, soy Susy Lu, pásame al Arath... ¡hey, morro! pásame al Arath. Corre, corre

(Captura de pantalla YouTube El 5)

Como era de esperarse, el momento no tardó en hacerse viral en las redes sociales y a las pocas horas ya existían diferentes comentarios de burla hacia la reacción de Agustín al instante de contestar el teléfono.

“Susy Lu nos dejó esta joyita cuando contestó Agustín el teléfono”, “JAJAJAJAJAJAJA apreciemos esto, Susy Lu dando más contenido que los muebles de Agustín y Sian”, “Ni pa tomar una llamada Agustín sirve. Susy Lu gritándole morro morro pásame al Arath”, son parte de los comentarios que se pueden encontrar en la red social de X (antes Twitter).

Después de las complicaciones para lograr entablar la conversación, de la Torre recibió su esperada llamada y enseguida rompió en llanto al escucharla y se dejó llevar por sus emociones totalmente. Sin embargo le esperaba una visita sumamente especial, su hija Lía lo esperaba en la puerta con un regalo en las manos. Arath corrió a abrazarla y ambos se abrazaron sumamente emocionados.