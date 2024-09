AMLO minimiza el cierre de Coca-Cola en Morelos por violencia: “La gente está feliz”

Inseguridad en Morelos, AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó, durante su conferencia de prensa mañanera de este viernes, que los dueños de la empresa Fomento Económico Mexicano (FEMSA) eran muy amigos del periódico Reforma, y dijo que tenían mucha influencia. Esto, tras mostrar la portada del periódico de este viernes, y señalar una nota en la que se daba a conocer que, por la inseguridad que se vive en el estado de Morelos, Coca Cola había cerrado.

El mandatario nacional dijo que al gobierno nunca le pidieron apoyo, que la empresa solamente había tomado la decisión.

“Sirve muy bien para saber al servicio de quiénes están los medios de información, ahora sí que, de parte de quién, porque también ayer un escándalo en las redes sociales, sobre esto, que ya no van a seguir vendiendo Coca Cola en Morelos”, expuso.

Sin embargo, dio a conocer una “buena” noticia en el tema de seguridad en el estado. Dijo que se detuvo a personas que estaban secuestrando niños. “Ni siquiera se difundió y ya dimos con los responsables, que eso sí es un asunto más delicado que esto, y gobernar es velar, nosotros estamos pendientes, lo hacemos porque es nuestra responsabilidad, y ese periodismo amarillista no ayuda en nada, no hay que dejarse apanicar, que no nos metan miedo, y hay otra realidad, la gente está feliz, feliz feliz, los que están enojados son los del Reforma y otros medios y los corruptos, los entiendo, pero la mayoría de la gente está muy contenta, como no había sucedido en otros tiempos”, explicó.

Coca Cola FEMSA (Jorge Contreras/Infobae México)

Dijo que el próximo martes se dará a conocer el informe de seguridad y se verá cómo se ha avanzado en este rubro.

Sin embargo, expuso que varios periodistas e intelectuales, entre ellos Alazraki, Pedro Ferriz de Con, Héctor Aguilar Camín, etc., “gritan, como pregoneros, pero ya tampoco la gente les cree, han perdido mucha credibilidad”, dijo.

¿Por qué cerró Coca Cola en Morelos?

El pasado jueves, se dio a conocer que Coca Cola Femsa había decidido suspender operaciones en Puente Ixtla, Morelos, debido a la inseguridad que se vive en la región.

Por medio de un comunicado, se dio a conocer que “con el fin de garantizar la seguridad de nuestros colaboradores, y en respuesta a la situación de inseguridad por la que está pasando la comunidad de Puente de Ixtla, en Morelos, en Coca-Cola Femsa hemos decidido suspender temporalmente nuestra operación en los diferentes canales en la zona. Reanudaremos nuestras actividades una vez que las condiciones de seguridad estén aseguradas”.

(Cuartoscuro | Google Maps)

En puente Ixtla, la compañía operaba una bodega donde, de acuerdo con reportes, se frenaron las operaciones, pues los empleados eran víctimas de extorsión y cobro de piso.

Samuel Sotelo, gobernador interino del estado, confirmó que Coca-Cola Femsa, una de las principales embotelladoras de Coca-Cola a nivel mundial, cerró una bodega y que la medida afectará la disponibilidad de refrescos en la zona.

Dio a conocer que “van a dejar de surtir refrescos en esa zona y se vienen a Cuernavaca, no se va del estado. Solamente no van a proporcionar ese servicio en esta zona temporalmente”.

Dijo que se estaba atendiendo el tema y, en paralelo, se van a realizar acciones por parte de los integrantes de la mesa de seguridad de la zona.