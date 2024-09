Una tiktoker cubana bromea con enamorarse de hombres mexicanos: “Esos güeyes usan brujería para conquistarnos”

La tiktoker asegura que los mexicanos tienen una gran habilidad de conquistar a las extranjeras. (TikTok / daili_de_diego)

La tiktoker cubana Daili de Diego ha causado revuelo en redes sociales tras la publicación de un video en el que, en tono de broma, lanza una advertencia a sus seguidoras sobre enamorarse de hombres mexicanos.

El video, que rápidamente se volvió viral, comenzó con el título “Ya me encariñé con ese wey”, donde Daili muestra su lado más cariñoso al prepararle la cena a su esposo mexicano a medianoche.

En su mensaje humorístico, Daili aconseja no enamorarse de los hombres mexicanos, y de hacerlo, sugiere hacerlos sufrir: “No se enamoren, si pueden háganlo sufrir, en mi caso no wey, porque ya me encariñé de ese wey. Miren son las 12 de la noche y yo preparándole la avena pero yo sé lo que les digo, no se encariñen con esos gueyes porque luego se encariñan y no hay formas de salirse de ahí”, comentó entre risas.

El video de Daili no solo se ha destacado por su tono ligero, sino por la interacción que tuvo con sus seguidores. Uno de ellos, un hombre casado con una ecuatoriana, comentó que su esposa ya se sentía mexicana debido a la influencia cultural de su relación. En respuesta, Daili bromeó acerca de una “brujería” que, según ella, ejercen los mexicanos.

La creadora de contenido aseguró su hombre mexicano la enamoró intensamente. (TikTok / daili_de_diego)

“Mira, es que los mexicanos no sé qué clase de brujería es la que te hacen. Tú te juntas con un italiano, y tú no andas diciendo a la semana: ‘arrivederci’, tú te juntas con un ecuatoriano y no andas diciendo que eres de Ecuador, sin embargo tú te juntas con un mexicano y al primer día ya hablas de este modo: ‘güey, es que no mames, güey, chinga tu madre jejeje’. Yo no sé qué clase de brujería usan ellos, te enamoras de ellos y te vuelves mexicana cuando te inyectan el producto, ya eres mexicana, jajaja”, comentó la tiktoker.

Con su característico humor, Daili ha logrado captar la atención no solo por su carisma, sino también por la forma en que refleja la influencia cultural que tienen las parejas mexicanas en sus relaciones internacionales.

La creadora de contenido Daili de Diego publicó un video humorístico en TikTok donde lanza una advertencia en tono de broma sobre los hombres mexicanos. Crédito: TikTokj / Daili De Diego

Su video continúa generando risas y debates entre sus seguidores, quienes comparten experiencias similares o se sienten identificados con su mensaje.